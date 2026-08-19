खूनप्रकरणी बापलेकास जन्मठेप

बारामती, ता. १९ : खुनाच्या गुन्ह्यातील बापलेकास बारामती येथील जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेप व दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. जिल्हा न्यायाधीश एस. आर. पाटील यांनी गोरख आबा काळे व अक्षय आबा काळे (रा. खोरवडी, ता. दौंड) यांना दोषी ठरवत ही शिक्षा सुनावली.
खोरवडी (ता. दौंड) येथे २४ फेब्रुवारी २०२२ला फिर्यादी यांचा मुलगा जयदीप किसन चव्हाण यांच्यावर आरोपींनी लोखंडी रॉड व दगडाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले होते. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी दौंड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक नारायण पवार यांनी तपास करून दोषारोपपत्र बारामती न्यायालयात दाखल केले. सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. ज्ञानदेव शिंगाडे यांनी १४ साक्षीदार तपासले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, वैद्यकीय अधिकारी व तपासी अधिकाऱ्यांची साक्ष आणि सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरविले. खटल्याच्या कामकाजात विशेष सरकारी वकील ॲड. ज्ञानदेव शिंगाडे यांना ॲड. योगेश लालबिगे, कोर्ट पैरवी अधिकारी सहायक फौजदार अभिमन्यू कवडे, कोर्ट अंमलदार महिला पोलिस हवालदार मनीषा आहिवळे तसेच सरकारी अभियोक्ता कार्यालयाचे लिपिक एस. एस. कांबळे यांनी सहकार्य केले.
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