Baramati Nagarparishad Election : बारामतीत राष्ट्रवादीने नव्या जुन्यांचा साधला मेळ

बारामती - नगरपरिषदेच्या निवडणूकीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांची निवड करताना अजित पवार यांनी नव्या जुन्यांचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंपरागत विरोधकांचा विरोध संपविण्याचाही प्रयत्न करत बेरजेचे राजकारण करण्यासाठी दोन पावले मागे सरकण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला आहे..या यादीमध्ये परंपरागत विरोधक असलेल्या सुनील सस्ते यांना राष्ट्रवादीतून तिकीट देण्याचा निर्णय अजित पवार यांनी घेतला आहे. विष्णूपंत चौधर व जयसिंग देशमुख यांचाही विरोध निवडणूकीनंतर मावळला होता. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही संधी मिळाली आहे..काही नव्या चेह-यांना संधी देत काही वजनदार कुटुंबात नवीन चेहरे त्यांनी दिले आहेत. माजी नगराध्यक्ष सुनील पोटे यांच्या भगिनी मंगला किर्वे यांना तर ज्येष्ठ नगरसेवक किरण गुजर यांचे बंधू जितेंद्र गुजर यांना संधी मिळाली आहे.राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक असलेल्या सचिन सातव, जय पाटील, अभिजित जाधव, अमर धुमाळ, संजय संघवी, सविता जाधव, बिरजू मांढरे, नवनाथ बल्लाळ यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे..राष्ट्रवादीची उमेदवार यादी -नगराध्यक्षपद - सचिन सदाशिव सातवप्रभाग क्र. १ : मनीषा समीर चव्हाण, अविनाश निकाळजेप्रभाग क्र. २ : जय पाटील, अनुप्रिता डांगेप्रभाग क्र. ३ : प्रवीण दत्तू माने, रुपाली नवनाथ मलगुंडेप्रभाग क्र. ४ : विष्णुपंत चौधर, संपदा चौधरप्रभाग क्र. ५ : किशोर आप्पासाहेब मासाळ, ऋतुजा प्रताप पागळेप्रभाग क्र. ६ : अभिजीत जाधव, धनश्री अविनाश बांदलप्रभाग क्र. ७ : प्रसाद खारतुडे, भारती विश्वास शेळकेप्रभाग क्र. ८ : अमर धुमाळ, श्वेता योगेश नाळेप्रभाग क्र. ९ : विशाल भानुदास हिंगणे, पूनम ज्योतीबा चव्हाणप्रभाग क्र. १० : जयसिंग देशमुख, अनिता गायकवाड.प्रभाग क्र. ११ : संजय संघवी, सविता जाधवप्रभाग क्र. १२ : अभिजीत चव्हाण, सारीका अमोल वाघमारेप्रभाग क्र. १३ : बिरजू भाऊसाहेब मांढरे, सुनीता अरविंद बगाडेप्रभाग क्र. १४ : नवनाथ बल्लाळ, आप्पा अहिवळेप्रभाग क्र. १५ : जितेंद्र बबनराव गुजर, मंगला जयप्रकाश किर्वेप्रभाग क्र. १६ : मंगल शिवाजीराव जगताप, गोरख पारसेप्रभाग क्र. १७ : अलताफ सय्यद, शर्मिला शिवाजीराव ढवाणप्रभाग क्र. १८ : राजेंद्र सोनवणे, अश्विनी सूरज सातवप्रभाग क्र. १९ : सुनील दादासाहेब सस्ते, प्रतिभा विजय खरातप्रभाग क्र. २० : प्रथमेश प्रवीण गालिंदे, दर्शना विक्रांत तांबे, फरहीन फिरोज बागवान.