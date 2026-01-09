पुणे

Baramati News : बारामतीच्या उपनगराध्यक्षपदी कोणाला संधी? 16 जानेवारीला होणार निवड

बारामती नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री अजित पवार कोणाला संधी देतात, याकडे आता बारामतीकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मिलिंद संगई
