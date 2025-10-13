पुणे

Baramati Panchayat Samiti: 'बारामती पंचायत समिती निवडणुकीत रंगत'; गण आरक्षण सोडत जाहीर, नव्या राजकीय समीकरणांना चालना मिळणार

“Excitement Rises in Baramati PS Polls: इच्छुक उमेदवारांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे संपर्क साधण्यास सुरुवात केली असून, गटबाजी आणि नव्या राजकीय समीकरणांना चालना मिळाली आहे. या सोडतीने तालुक्यातील राजकीय डावपेचांना नवे वळण मिळाले आहे.
Officials announcing the ward-wise reservation list for Baramati Panchayat Samiti elections, setting the stage for new political dynamics.

Officials announcing the ward-wise reservation list for Baramati Panchayat Samiti elections, setting the stage for new political dynamics.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

काटेवाडी: बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी आरक्षण ता. ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ड्रॉ पद्धतीने काढण्यात आले होते. हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव निघाले आहे. त्याचबरोबर सोमवारी (ता.१३) कवीवर्य मोरोपंत सभागृह, बारामती येथे पंचायत समिती निर्वाचक गण आरक्षण सोडत पार पडली.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
political
election
district
panchayat samiti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com