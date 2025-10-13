Baramati Panchayat Samiti: 'बारामती पंचायत समिती निवडणुकीत रंगत'; गण आरक्षण सोडत जाहीर, नव्या राजकीय समीकरणांना चालना मिळणार

काटेवाडी: बारामती तालुका पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी आरक्षण ता. ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ड्रॉ पद्धतीने काढण्यात आले होते. हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव निघाले आहे. त्याचबरोबर सोमवारी (ता.१३) कवीवर्य मोरोपंत सभागृह, बारामती येथे पंचायत समिती निर्वाचक गण आरक्षण सोडत पार पडली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. या सोडतीत सुपा, कऱ्हाटी, मुढाळे यांसह काही गण सर्वसाधारण महिलांसाठी, तर गुनवडी अनुसूचित जाती महिलांसाठी आणि कांबळेश्वर, डोर्लेवाडी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिलांसाठी राखीव निघाले आहे. आठ वर्षांनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमुळे ग्रामीण भागात राजकीय रंगत वाढली असून, स्थानिक राजकारणात उलथापालथीचे संकेत मिळत आहेत. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५ नुसार ही आरक्षण सोडत पार पडली. .आजच्या सोडतीत सुपा, कऱ्हाटी, मुढाळे (सर्वसाधारण महिला), शिर्सुफळ, पणदरे, वडगांव निंबाळकर, निंबुत (सर्वसाधारण), गुनवडी (अनुसूचित जाती महिला), मोरगांव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), कांबळेश्वर, डोर्लेवाडी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला), निरावागज (अनुसूचित जाती) अशी गणनिहाय आरक्षणे जाहीर झाली. या सोडतीसाठी उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी निरीक्षण अधिकारी म्हणून काम पाहिले. आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमुळे बारामती तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .आरक्षण सोडतीमुळे निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले असून, अनेक तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी उमेदवार या निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी उत्सुक आहेत. इच्छुक उमेदवारांनी वरिष्ठ नेत्यांकडे संपर्क साधण्यास सुरुवात केली असून, गटबाजी आणि नव्या राजकीय समीकरणांना चालना मिळाली आहे. या सोडतीने तालुक्यातील राजकीय डावपेचांना नवे वळण मिळाले आहे. यावेळी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये बारामतीच्या बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे प्रत्येक जागेसाठी तिरंगी किंवा चौरंगी लढती होतील अशी शक्यता जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.