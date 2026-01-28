पुणे

Baramati News : दादा...तुम्ही आम्हाला का सोडून गेला; बारामतीकरांचा मेडिकल कॉलेजच्या दारात हंबरडा

‘अजितदादा परत या…’ या हाकेतून व्यक्त होणारा आवाज, अश्रूंचा बांध फुटलेली जनता आणि स्तब्ध झालेल्या वातावरणाचे दृश्य अंतःकरण पिळवटून टाकणारे होते.
Baramati Crowd in the medical college premises

कल्याण पाचांगणे
माळेगाव - बारामती मेडिकल कॉलेज परिसरात ‘अजितदादा परत या…’ या हाकेतून व्यक्त होणारा आवाज, अश्रूंचा बांध फुटलेली जनता आणि स्तब्ध झालेल्या वातावरणाचे दृश्य अंतःकरण पिळवटून टाकणारे होते. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर अनेकांच्या चेहऱ्यावर विश्वास न बसणारी शांतता दिसत होती.

