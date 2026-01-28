Baramati News : दादा...तुम्ही आम्हाला का सोडून गेला; बारामतीकरांचा मेडिकल कॉलेजच्या दारात हंबरडा

माळेगाव - बारामती मेडिकल कॉलेज परिसरात ‘अजितदादा परत या…’ या हाकेतून व्यक्त होणारा आवाज, अश्रूंचा बांध फुटलेली जनता आणि स्तब्ध झालेल्या वातावरणाचे दृश्य अंतःकरण पिळवटून टाकणारे होते. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर अनेकांच्या चेहऱ्यावर विश्वास न बसणारी शांतता दिसत होती..बारामती विमानतळावर उतरत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात आला आणि विमान जमिनीवर कोसळले. या भीषण अपघातात अजित पवार आणि विमानातील इतर चार लोक यांचा अंत झाला..ही मन सुन्न करणारी धक्कादायक बातमी कळताच बारामतीकरांसह राज्यातील नेतेमंडींसह जनसामान्यांनी मेडिकल कॉलेज परिसरात प्रचंड गर्दी केली होती. आपल्या लाडक्या नेत्याचे अखेरचे दर्शन घेण्यासाठी लोकांनी मिळेल त्या वाहनाने, काहींनी पायीच, तर काहींनी अश्रूंनी भरलेल्या डोळ्यांनी प्रवास करत बारामती गाठली..बारामतीसह पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर आणि राज्याच्या विविध भागांतून हजारो नागरिक, कार्यकर्ते व पदाधिकारी मेडिकल कॉलेजकडे धाव घेतल्याचे दिसून आले. आज सकाळपासूनच मेडिकल कॉलेज परिसरात शोकाकुल वातावरण पसरले होते.‘दादा…’ या हाकेतून व्यक्त होणारी वेदना, अश्रूंचा बांध फुटलेली जनता आणि स्तब्ध झालेले वातावरण, हे दृश्य अंतःकरण पिळवटून टाकणारे होते. अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर अनेकांच्या चेहऱ्यावर विश्वास न बसणारी शांतता दिसत होती..दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या विमानाचा बारामतीत अपघात झाला आणि दादा आपल्यात नाहीत. त्यांचा मृतदेह बारामती मेडिकल काॅलेजमध्ये आणला आहे. त्याचवेळी कृषी मंत्री दत्तात्रेय भरणे, युगेंद्र पवार, आमदार रोहित पवार, राजेंद्र पवार, सचिन सातव, संभाजी होळकर आदी नेतेमंडळी येथे पोचले. सकाळी ९ ची ही बातमी वाऱ्यासारखी बारामती पसरली.लोक पुर्णतः गोंधळून गेले. घाबरेलेल्या स्थितीत मिळेल त्या वाहनांनी बारामतीतीमधील लोकांनी येथील मेडिकल कॉलेजकडे धाव घेतली. सुरवातीचे मर्यादित गर्दीचे रुपांतर मात्र ११ वाजता अक्षरशः जनसागर झाले. बारामतीकरांसह राज्यातील नेते मंडळी, अधिकारी, कार्यकर्तांचा प्रचंड ओघ वाढत गेला..ज्येष्ठ नेते शरद पवार, जय पवार, सुप्रिया सुळे, सुनेंत्रा पवार, श्रीनिवास पवार, पार्थ पवार, उदयनराजे भोसले, सुनिल तटकरे, मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार उत्तमराव जानकर, रुपली चाकरणकर, शशिकांत शिंदे, माजी खासदार रणजित निंबाळकर आदी नेतेंमंडळींचा समावेश होता.दादा..तुम्ही का आम्हाला सोडून गेला, असा सवाल करीत अनेकांनी अक्षरशः मेडिकल कॉलेजच्या दारातच हांबरडा फोडला. वाढत्या गर्दीमुळे पोलीस प्रशासनासह आरोग्य विभागाची चांगलीच धावपळ उडाली. मेडिकल कॉलेजकडे येणारे सर्व मार्ग क्षणातच गर्दीने भरून गेले. वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने तातडीने पर्यायी मार्ग खुले केले..वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, तसेच स्वयंसेवकांनी नागरिकांची गर्दी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी आरोग्य विभागाकडून आपत्कालीन सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती.रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र मार्ग, वैद्यकीय पथकांची तैनाती तसेच गर्दीमुळे कोणालाही त्रास होऊ नये, यासाठी सतत सूचना केल्या जात होत्या. भावनिक तणावामुळे सुरेश शितोळे (सातारा) यांच्यासह काही नागरिकांना चक्कर येण्याचे प्रकार घडले, मात्र तत्काळ उपचार देऊन परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात आली..बारामतीकरांसाठी वेदनादायी क्षण...अजितदादा पवार यांच्याशी भावनिक नाते असलेल्या बारामतीकरांसाठी हा क्षण अत्यंत वेदनादायी ठरला. विकासाचे स्वप्न, ठाम नेतृत्व आणि जनतेशी असलेली थेट नाळ यामुळे ‘दादा’ म्हणून ओळखले जाणारे हे नेतृत्व हरपल्याची भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर उमटत होती..'आमचा कामाचा माणूस गेला, आमचा आधार गेला,' अशा शब्दांत अनेकांनी आपली भावनांना व अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. मेडिकल कॉलेज परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये, यासाठी प्रशासन सातत्याने आवाहन करत होते. अशा शोकमय वातावरणातही शिस्त, संयम आणि एकमेकांविषयीची काळजी दिसून येत होती, हे या जनसागराचे वैशिष्ट्य ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.