Ajit Pawar: नियतीचा योगायोग! ज्या घड्याळानं सत्ता मोजली, राजकारणात नाव दिलं; त्याच घड्याळानं अजितदादांची शेवटची ओळख पटवली

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे बुधवारी (२८ जानेवारी) बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. विमानात असलेल्या इतर पाच जणांचाही मृत्यू झाला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अजित पवार बारामती तालुक्यात विविध सभांना संबोधित करणार होते. .बारामतीमध्ये अजित पवारांचा कार्यक्रम सकाळी १० वाजता निरवागज येथे सुरू होणार होता. त्यानंतर दुपारी १२ वाजता पांढरे येथे रॅली होणार होती. दुपारी ३ वाजता करंजेपुल येथे जाहीर सभेला संबोधित केल्यानंतर, त्यांची अंतिम रॅली सायंकाळी ५:३० वाजता सुपा येथे होणार होती. बारामतीमध्ये लँडिंग दरम्यान व्हीएसआर ऑपरेटरचे एक लियरजेट-४५ विमान कोसळले. यात त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठामपणे आपली छाप उमटवणारे अजित पवार होते. ते निर्णयांची धार, प्रशासनावरची पकड आणि वेगळी कार्यशैली यासाठी ओळखले जाणारे नेते होते. पण नियतीने इतका क्रूर खेळ खेळावा, की अखेरच्या क्षणी त्यांची ओळख पटावी ती घड्याळावरून.. हे कुणाच्याही मनाला चटका लावणारं आहे. कारण घड्याळ हे राष्ट्रवादी पक्षाचं चिन्ह आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी परिस्थिती अत्यंत विदारक होती. .जखमा इतक्या गंभीर होत्या की प्रथमदर्शनी ओळख पटणं कठीण झालं. आसपास कुठलाही ओळखीचा कागद, मोबाईल किंवा कागदपत्रे उपलब्ध नव्हती. मात्र त्यांच्या मनगटावर असलेलं घड्याळ… तेच घड्याळ ज्याने वर्षानुवर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं चिन्ह म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. ते घड्याळ केवळ वेळ दाखवणारी वस्तू नव्हती. तर ते होते संघर्षाचं प्रतीक, सत्तेच्या राजकारणात टिकून राहण्याचं चिन्ह आणि लाखो कार्यकर्त्यांच्या ओळखीचा अभिमान..त्याच घड्याळामुळे अजित पवारांची ओळख पटली. जणू राजकारणाशी असलेलं त्यांचं नातं शेवटच्या श्वासापर्यंत तुटलंच नाही. कार्यकर्त्यांसाठी हा क्षण शब्दात मांडणं कठीण आहे. ज्यांच्या एका इशाऱ्यावर निर्णय बदलायचे, ज्यांच्या भाषणातून आत्मविश्वास ओसंडून वाहायचा, ते अजितदादा आज केवळ आठवणींमध्ये उरले आहेत. पण त्या आठवणींच्या केंद्रस्थानी कायम राहील ते घड्याळ... जे त्यांच्या आयुष्याचं आणि राजकीय प्रवासाचं साक्षीदार ठरलं. आज महाराष्ट्र एका कणखर नेत्याला मुकला आहे. पण अजित पवारांच्या मनगटावरचं ते घड्याळ, राजकारणाच्या इतिहासात कायम टिक-टिक करत राहील. त्यांच्या आठवणी जिवंत ठेवत.