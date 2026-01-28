पुणे

Ajit Pawar: नियतीचा योगायोग! ज्या घड्याळानं सत्ता मोजली, राजकारणात नाव दिलं; त्याच घड्याळानं अजितदादांची शेवटची ओळख पटवली

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांची अंत्ययात्रा बारामतीतील विद्यानगरी चौकातून सुरू होईल. त्यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठान येथे अंत्यसंस्कार केले जातील. अमित शहा हे देखील त्यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचे बुधवारी (२८ जानेवारी) बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. विमानात असलेल्या इतर पाच जणांचाही मृत्यू झाला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराचा भाग म्हणून अजित पवार बारामती तालुक्यात विविध सभांना संबोधित करणार होते.

