Baramati Crime: फेसबुकवर स्वस्त गहूचे आमिष; व्यापाऱ्याला निर्जन ठिकाणी बोलावून रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर लूट

बारामती : बनावट फेसबुक अकाउंटच्या माध्यमातून स्वस्त गहू देण्याचे आमिष दाखवत व्यापाऱ्याला जाळ्यात ओढून रिव्हॉल्व्हरच्या धाकावर लुटणाऱ्या टोळीचा बारामती तालुका पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत पर्दाफाश केला..अत्यंत शिताफीने पाठलाग करत चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, सुमारे ८ लाख १५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.तासगाव (जि. सांगली) येथील व्यापारी सूरज सरजेराव गावडे (वय २७) यांना फेसबुक मार्केटप्लेसवर "बाजारभावापेक्षा स्वस्त गहू" अशी जाहिरात दिसली. संबंधित लिंकवर माहिती भरल्यानंतर आरोपींनी त्यांच्याशी फेसबुक ऑडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधत बारामतीत येण्यास सांगितले..४ मे रोजी गावडे हे छोटा हत्ती टेम्पोसह बारामतीत दाखल झाले. आरोपींनी त्यांना पेन्सिल चौक व कल्याणी कॉर्नर येथे बोलावून नियोजनबद्ध पद्धतीने एका निर्जन ठिकाणी नेले. तेथे आधीच दबा धरून बसलेल्या टोळीने पिस्तूल दाखवत गावडे व त्यांच्या चालकाला मारहाण केली.या घटनेत आरोपींनी रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि घड्याळ असा सुमारे ५१,५०० रुपयांचा मुद्देमाल लुटला व "पोलिसांना सांगितले तर जिवे मारू" अशी धमकी देत फरार झाले..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या नेतृत्वाखाली पथक तात्काळ रवाना झाले. सायबर सेलच्या मदतीने आरोपींचा माग काढण्यात आला. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासातून आरोपींची वेरना कार विविध मार्गांनी फिरत असल्याचे निष्पन्न झाले.पोलिसांनी इंदापूर, भिगवण, वालचंदनगर परिसरात नाकाबंदी करत जाळे आवळले. सिनारमास कंपनीजवळ समोरून आणि मागून पोलिसांनी घेराव घालत पाठलाग तीव्र केला. अखेर रात्री तीन आरोपींना गाडीसह पकडण्यात आले, तर चौथ्या आरोपीला घरातून अटक करण्यात आली..पोलिसांनी आरोपींकडून सोन्या-चांदीचे दागिने, घड्याळदोन पिस्तुले व जिवंत काडतूस, ६५ हजार रुपये रोख असा साडेसात लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.रवी संजय माने (वंजारवाडी, बारामती), श्रीकांत अर्जुन घुले (ढेकळवाडी, बारामती), अभिषेक भाऊसो ठोंबरे (ढेकळवाडी, बारामती), अतुल मोहन भोलणकर (वंजारवाडी, बारामती) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. बारामती, वालचंदनगर, भिगवण पोलिसांसह सायबर सेलच्या अधिकाऱ्यांनी उत्कृष्ट समन्वय साधत आरोपींना जेरबंद केले.