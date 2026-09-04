Pune News: बारामती पोलिसांचा ‘डायल ११२’चा धडाका; १,००५ आपत्कालीन कॉलवर १०० टक्के कार्यवाही

बारामती : संकटाच्या वेळी नागरिकांनी डायल ११२ वर केलेल्या प्रत्येक कॉलला तातडीने प्रतिसाद देत बारामती उपविभागातील पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या दोन महिन्यांत उपविभागातील सहा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून प्राप्त झालेल्या एकूण १,००५ आपत्कालीन कॉलवर शंभर टक्के कार्यवाही करण्यात आली..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.बारामती शहर, बारामती तालुका, वडगाव निंबाळकर, भिगवण, माळेगाव व सुपा या पोलीस ठाण्यांचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सर्वाधिक ५२१ कॉल बारामती शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून प्राप्त झाले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील कॉल हाताळूनही या ठाण्याने सरासरी ३ मिनिटे ३६ सेकंदांत प्रतिसाद दिला..बारामती तालुका पोलीस ठाण्याचा प्रतिसाद सर्वाधिक वेगवान असून सरासरी वेळ ३ मिनिटे १ सेकंद इतका राहिला. माळेगाव पोलीस ठाण्याचा सरासरी प्रतिसाद वेळ ३ मिनिटे २२ सेकंद, सुपा ४ मिनिटे ४० सेकंद, तर वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्याचा ५ मिनिटे १५ सेकंद इतका आहे.प्राप्त कॉलच्या अनुषंगाने केवळ घटनास्थळी पोहोचण्यापुरती कार्यवाही न करता, परिस्थितीनुसार आवश्यक मदत व कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात आली. या कालावधीत २७ अदखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली असून पाच प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले..पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या प्नियंत्रणाखाली ही प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहे.अधिकारी, पोलीस अंमलदार, पेट्रोलिंग पथके आणि डायल ११२ प्रतिसाद पथकांमधील प्रभावी समन्वयामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे. अपघात, मारामारी, गंभीर वाद, महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अथवा अन्य तातडीच्या परिस्थितीत नागरिकांनी डायल ११२ या आपत्कालीन क्रमांकाचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, व अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या प्नियंत्रणाखाली ही प्रतिसाद यंत्रणा कार्यरत आहे..अधिकारी, पोलीस अंमलदार, पेट्रोलिंग पथके आणि डायल ११२ प्रतिसाद पथकांमधील प्रभावी समन्वयामुळे ही कामगिरी शक्य झाली आहे. अपघात, मारामारी, गंभीर वाद, महिला व बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अथवा अन्य तातडीच्या परिस्थितीत नागरिकांनी डायल ११२ या आपत्कालीन क्रमांकाचा जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..बारामती उपविभागातील डायल ११२ प्रतिसाद वेळ- बारामती तालुका : ३ मिनिटे ०१ सेकंद- माळेगाव : ३ मिनिटे २२ सेकंद- बारामती शहर : ३ मिनिटे ३६ सेकंद- सुपा : ४ मिनिटे ४० सेकंद- वडगाव निंबाळकर : ५ मिनिटे १५ सेकंद.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.ठळक बाबी :- एकूण आपत्कालीन कॉल : १,००५- सर्व कॉलवर कार्यवाही : १०० टक्के- बारामती शहरातील कॉल : ५२१- अदखलपात्र गुन्हे : २७- दाखल गुन्हे : ५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.