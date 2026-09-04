पुणे

Pune News: बारामती पोलिसांचा ‘डायल ११२’चा धडाका; १,००५ आपत्कालीन कॉलवर १०० टक्के कार्यवाही

Baramati Police Take Action On 1005 Dial 112 Emergency Calls: बारामती उपविभागातील सहा पोलीस ठाण्यांचा समन्वय, डायल ११२वर आलेल्या १,००५ही आपत्कालीन कॉलला शंभर टक्के प्रतिसाद; बारामती शहरातून सर्वाधिक ५२१ कॉल, तरीही सरासरी प्रतिसाद वेळ अवघा ३ मिनिटे ३६ सेकंद
Baramati Police Achieve 100 Percent Response On 1005 Dial 112 Calls With Quick Action Across Six Police Stations

Baramati Police Achieve 100 Percent Response On 1005 Dial 112 Calls With Quick Action Across Six Police Stations

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती : संकटाच्या वेळी नागरिकांनी डायल ११२ वर केलेल्या प्रत्येक कॉलला तातडीने प्रतिसाद देत बारामती उपविभागातील पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. १ जुलै ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या दोन महिन्यांत उपविभागातील सहा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतून प्राप्त झालेल्या एकूण १,००५ आपत्कालीन कॉलवर शंभर टक्के कार्यवाही करण्यात आली.

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