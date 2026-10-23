पुणे

Pune Crime: बारामतीत गावठी पिस्टल, तीन काडतुसे व कार जप्त; एकाला अटक

Baramati Police Seize Country Made Pistol and Three Cartridges: बारामतीत अवैध शस्त्र जप्तीप्रकरणी एकाला अटक; गावठी पिस्टलसह कार हस्तगत
Baramati Police Action One Arrested After Country Made Pistol Three Cartridges and Car Seized During Investigation

Baramati Police Action One Arrested After Country Made Pistol Three Cartridges and Car Seized During Investigation

esakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला बारामती शहर पोलिसांनी बेकायदेशीर गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या आदित्य शेलार (रा. आमराई, बारामती) याला अटक केली.

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