Pune Crime: बारामतीत गावठी पिस्टल, तीन काडतुसे व कार जप्त; एकाला अटक

बारामती : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदानाच्या पूर्वसंध्येला बारामती शहर पोलिसांनी बेकायदेशीर गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या आदित्य शेलार (रा. आमराई, बारामती) याला अटक केली. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल, तीन जिवंत काडतुसे आणि स्विफ्ट कार असा एकूण सव्वादोन लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. प्रभारी परिविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक मनीषा ओमासे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या समन्वयातून गुरुवारी (ता. २२) रात्री ही कारवाई करण्यात आली..पोलीस शिपाई अक्षय सिताप यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, आदित्य शेलार हा लाल रंगाच्या स्विफ्ट कारमधून टी. सी. कॉलेज परिसरात बेकायदेशीर पिस्तूल घेऊन फिरत असल्याचे समजले.त्यानुसार पोलिसांनी आठ नंबर ग्राउंडजवळील मोरया पॅलेस इमारतीसमोरील उभ्या असलेल्या कारची तपासणी केली. त्यावेळी चालकाच्या सीटजवळ गावठी पिस्तूल व मॅगझीनमध्ये एक जिवंत काडतूस आढळले. आरोपीच्या जॅकेटच्या खिशात आणखी दोन काडतुसे मिळाली. आरोपीकडे शस्त्र बाळगण्याचा परवाना नव्हता..या प्रकरणी बारामती शहर पोलीस ठाण्यात भारतीय हत्यार अधिनियम, १९५९ च्या कलम ३ व २५(१-ब)(अ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.प्राथमिक चौकशीत आरोपीने हे पिस्तूल मयूर मोरे (रा. मेडद, ता. बारामती) याच्याकडून मिळाल्याचे सांगितले असून, शस्त्राचा स्रोत आणि संबंधित व्यक्तींच्या सहभागाबाबत तपास सुरू आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...कारवाईत पोलीस हवालदार ज्ञानदेव विष्णू क्षीरसागर, पोलीस शिपाई कवितके, अक्षय सिताप, पोलीस हवालदार अभिजीत कांबळे यांनी सहभाग घेतला. गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलीस हवालदार ज्ञानदेव विष्णू क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.