पुणे

पृथ्वीराज चव्हाण यांची माफी मागण्याची मागणी

पृथ्वीराज चव्हाण यांची माफी मागण्याची मागणी
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बारामती, ता. ५ : माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रतिमेस जोडे मारण्याच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या कृतीवर बारामती कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेत जाहीर माफीची मागणी केली आहे.
ॲड. अशोक इंगुले, ॲड. आकाश मोरे, वीरधवल गाडे, वैभव बुरुंगले, सौरभ रुपनवर, सुशांत सोनवणे, प्रकाश आटोळे, चैतन्य पवार आदींनी पत्रकार परिषद घेत आक्रमक भूमिका मांडली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यावर कॉंग्रेसने केलेल्या टीकेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने बारामतीत मंगळवारी (ता. ४) आंदोलन केले. या वेळी काही कार्यकर्त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांच्या प्रतिमेला जोडे मारत घोषणाबाजी केली होती. बारामतीतील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी यावर आक्रमक भूमिका घेत आता जाहीर माफीची मागणी केली आहे. जे वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलेलेच नाही, त्याचा निषेध करणे आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रीया कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे.

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