पुणे

Maratha Morcha : बारामतीतून दहा हजार लोकांसाठी जेवण व पाण्याचे बॉक्स रवाना

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास बारामतीकरांची सक्रीय साथ...
food supply by baramati for maratha morcha mumbai
food supply by baramati for maratha morcha mumbaisakal
मिलिंद संगई
Updated on

बारामती - मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. बारामतीकरांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिला असून अनेक मराठा बांधव मुंबईत या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ तळ ठोकून आहेत.

Loading content, please wait...
Baramati
Mumbai
Maratha Reservation
food news
maratha Agitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com