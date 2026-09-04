पुणे

Baramati News: अभ्यास होत नसल्याची चिंता, परीक्षेचे दडपण; बारामतीत अकरावीतील विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी अंत

aramati Class 11 Student Dies Amid Exam Stress: अभ्यास व परीक्षेच्या ताणातून टेरेसवरून उडी; बारामतीत अकरावीतील विद्यार्थिनीचा उपचारादरम्यान मृत्यू, पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी चौकशी
Class 11 Student Dies in Baramati Amid Exam Pressure Police Investigate Possible Stress and Other Circumstances

Class 11 Student Dies in Baramati Amid Exam Pressure Police Investigate Possible Stress and Other Circumstances

esakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : भिगवण रस्त्यावरील एका निवासी इमारतीत राहणाऱ्या 16 वर्षीय विद्यार्थिनीने चौथ्या मजल्यावरील टेरेसवरून उडी घेतल्याने तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अभ्यास व परीक्षेचा ताण असल्याची प्राथमिक माहिती तिच्या पालकांनी पोलिसांना दिली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी बारामती शहर पोलिसांनी सर्व बाजूंनी चौकशी सुरू केली आहे.

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