Baramati News: अभ्यास होत नसल्याची चिंता, परीक्षेचे दडपण; बारामतीत अकरावीतील विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी अंत

बारामती : भिगवण रस्त्यावरील एका निवासी इमारतीत राहणाऱ्या 16 वर्षीय विद्यार्थिनीने चौथ्या मजल्यावरील टेरेसवरून उडी घेतल्याने तिचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अभ्यास व परीक्षेचा ताण असल्याची प्राथमिक माहिती तिच्या पालकांनी पोलिसांना दिली असून, आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी बारामती शहर पोलिसांनी सर्व बाजूंनी चौकशी सुरू केली आहे..Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.सदर विद्यार्थिनी बारामतीतील एका महाविद्यालयात इयत्ता अकरावी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत होती. सध्या तिच्या परीक्षा सुरू होत्या. मागील काही दिवसांपासून अभ्यास होत नसल्याने व परीक्षेचे दडपण येत असल्याचे ती आई-वडिलांकडे सांगत होती, अशी माहिती प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहे..गुरुवारी (ता. ४) रात्री ती सुमारे साडेबारा वाजेपर्यंत अभ्यास करीत होती. त्यानंतर टेरेसवर जाऊन येत असल्याचे सांगून ती गच्चीवर गेली. बराच वेळ होऊनही ती परत न आल्याने वडील तिला पाहण्यासाठी वर गेले. त्यावेळी ती टेरेसच्या कड्यावर बसलेली दिसली. वडिलांनी आवाज देताच तिने अचानक खाली उडी घेतल्याची माहिती पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशीतून मिळाली..गंभीर जखमी अवस्थेत तिला तातडीने बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान पहाटे सुमारे पाच वाजता तिचा मृत्यू झाला. विद्यार्थिनीच्या पालकांनी अथवा नातेवाईकांनी सध्या कोणाविरुद्धही संशय किंवा तक्रार व्यक्त केलेली नाही..Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.यापूर्वीही ती घरातून निघून गेल्याची नोंद बारामती शहर पोलिस ठाण्यात असल्याने त्या प्रकरणातील बाबींचीही पडताळणी सुरू आहे. घटनास्थळाची पाहणी, सीसीटीव्ही फुटेज, वैद्यकीय व डिजिटल माहिती तसेच पालक, नातेवाईक, मैत्रिणी, सहाध्यायी व शिक्षकांचे जबाब घेण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.