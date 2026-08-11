पुणे

विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरला सहा डिझाईन पेटंट

विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरला सहा डिझाईन पेटंट
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बारामती, ता. ११ : विद्या प्रतिष्ठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्यांनी विकसित केलेल्या सहा उत्पादनांना भारत सरकारकडून ‘डिझाइन पेटंट’ प्राप्त झाले आहे. अवघ्या दीड वर्षात ही नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण झाली असून, संस्थेच्या संशोधन क्षेत्रातील हा मोठा टप्पा मानला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशील संकल्पना आणि कल्पकतेला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्सच्या (IPR) माध्यमातून ही अधिकृत मान्यता मिळाली. संस्थेच्या आयपीआर विभागप्रमुख वास्तुविशारद रेवती डवरे-देवमाने यांनी या प्रक्रियेचे नियोजन केले. प्राध्यापकांचे तांत्रिक मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण विचारांतून ही उत्पादने साकारली आहेत. भविष्यातही अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा मानस प्राचार्य राजश्री पाटील यांनी व्यक्त केला.
या यशाबद्दल विद्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपाध्यक्ष ॲड. अशोक प्रभुणे, खजिनदार युगेंद्र पवार, सचिव ॲड. नीलिमा गुजर, विश्‍वस्त डॉ. राजीव शहा, किरण गुजर, मंदार सिकची, रजिस्ट्रार कर्नल श्रीश कंभोज, प्राचार्या राजश्री पाटील यांनी विद्यार्थी व प्राध्यापकांचे अभिनंदन केले.

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