Baramati election result : बारामतीत सुनेत्रा पवार विक्रमी मतांनी विजयी; अजित पवारांचा २०१९ चा रेकॉर्ड मोडला

Sunetra Pawar breaks Ajit Pawar record Baramati results : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी विक्रमी कामगिरी करत माजी आमदार अजित पवार यांच्या २०१९ मधील मताधिक्याचा रेकॉर्ड मोडला आहे. मतमोजणीच्या २० व्या फेरीअखेर सुनेत्रा पवार यांना तब्बल १ लाख ८९ हजार मतांची आघाडी मिळवत विजय संपादीत केला. २०१९ मध्ये अजित पवार यांना मिळालेल्या १ लाख ६५ हजार मताधिक्याला त्यांनी मागे टाकले आहे..बारामती मतदारसंघातील यापूर्वीची निवडणूक आकडेवारी पाहता, गेल्या अनेक वर्षांपासून येथे अजित पवार यांचे वर्चस्व राहिले आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत अजित पवार यांनी ७० टक्के मतदानात १ लाख ९५ हजार ६४१ मते मिळवत १ लाख ६५ हजार २६५ मताधिक्याचा विक्रम केला होता. त्याआधी २०१४ मध्ये त्यांनी १ लाख ५० हजार ५८८ मते मिळवत ८९ हजार ७९१ मताधिक्य मिळवले होते, तर २००९ मध्ये ६८ टक्के मतदानात १ लाख २८ हजार ५४४ मते मिळवत १ लाख २ हजार ७९७ मताधिक्य नोंदवले होते..२०२४ मधील परिस्थितीतही बारामतीत मोठे मतदान झाले होते. त्या वेळी ७१.८६ टक्के मतदानाची नोंद झाली असून अजित पवार यांनी १ लाख ८१ हजार १३२ मते मिळवत १ लाख १ हजार मताधिक्याने विजय मिळवला होता..या पार्श्वभूमीवर, पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांनी घेतलेली १ लाख ६८ हजारांची आघाडी ही केवळ विजय नाही, तर बारामतीच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.निकालाचा कल एकतर्फी दिसून येत आहे. या निवडणुकीत एकूण २ लाख २३ हजार ७०५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. विक्रमी मताधिक्य मिळवण्यासाठी किमान १ लाख २३ हजार २६५ मते आवश्यक असताना, सुनेत्रा पवार यांनी हा टप्पा सहज पार करत नवा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे..दरम्यान, विजयाचा जल्लोष साजरा करू नये, असे आवाहन सुनेत्रा पवार यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे. "आजचा निकाल जाहीर होत असताना दादांच्या आठवणींनी आपण सर्वजण भावूक आहोत. त्यामुळे कुणीही मिरवणुका काढू नयेत किंवा गुलाल उधळू नये. संयम राखत दादांच्या विचारांना साजेसं वर्तन करूया," अशी विनंती त्यांनी केली..Sunetra Pawar Emotional Post : बारामती पोटनिवडणूक निकालावर सुनेत्रा पवार यांची भावनिक पोस्ट; अजित दादांचे नाव घेत म्हणाल्या..., 'दादांवर प्रेमकरणाऱ्यांना विनंती'.याचबरोबर, "दादांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्याची संधी दिल्याबद्दल बारामतीकरांचे मनःपूर्वक आभार. हा शेवट नसून नव्या बारामतीच्या निर्धाराची ही सुरुवात आहे," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.विशेष म्हणजे, या पोटनिवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांचा ठळक उमेदवार नसल्याने लढत काहीशी एकतर्फी झाल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे विक्रमी मताधिक्याचा दावा अधिक ठळकपणे पुढे येत असला, तरी मतदारांची प्रत्यक्ष पसंती आणि मतदानाचे प्रमाण यावरच निकालाची खरी ताकद ठरणार असल्याचे निरीक्षण राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.