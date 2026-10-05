बारामतीत टायर चोरीचा अवघ्या तासाभरात छडा

बारामती, ता. ५ : शहरातील फलटण रस्त्यावरील ‘मिश्रीलाल डिस्ट्रीब्युटर्स’ या टायर विक्री दुकानातून ५१ हजार रुपये किमतीचे ब्रीजस्टोन कंपनीचे आठ टायर चोरीला गेल्याची घटना उघडकीस आली. बारामती शहर पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे अवघ्या तासाभरात या चोरीचा छडा लावत दोन संशयितांना ताब्यात घेतले.
तेजस मनोज मुधा (वय ३५, व्यवसाय टायर विक्री) यांनी याबाबत फिर्याद दिली आहे. ३ ऑक्टोबर रोजी दुकानाच्या टेरेसवरील उघड्या दरवाजातून चोरट्याने प्रवेश केला. त्याने आठ टायर चोरून नेले. याप्रकरणी बारामती शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच पोलिसांनी तांत्रिक माहितीच्या आधारे तपास सुरू केला. पोलिस उपनिरीक्षक टेळकीकर, हवालदार ज्ञानदेव क्षीरसागर व हवालदार सादिक काझी यांनी तपास करून रणजित विलास पवार (वय ३२, रा. कुरुबकर नर्सरी शेजारी, बारामती) व इरफान मणी तांबोळी (वय २२, रा. फलटण रस्ता, लहूजी नगर, बारामती) यांना ताब्यात घेतले. चोरीस गेलेला मुद्देमाल, या गुन्ह्यातील अन्य व्यक्तींचा सहभाग तसेच आरोपींनी यापूर्वी अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचा तपास सुरू आहे. पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली.
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