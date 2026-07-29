पुणे

Police Alertness: बारामती वाहतूक पोलिसांची तीक्ष्ण नजर; एका संशयितावरून तब्बल 17 चोरीच्या मोटारसायकलींचा पर्दाफाश

बारामती वाहतूक पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे बनावट नंबरप्लेटचा भांडाफोड; एका संशयिताच्या चौकशीतून तब्बल १७ चोरीच्या मोटारसायकलींचा मोठा गुन्हा उघड
baramati traffic police recovered 17 stolen motorcycles fake number plate

baramati traffic police recovered 17 stolen motorcycles fake number plate

Sakal

मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती : पोलिसांची नजर किती बारिक असते आणि त्यांच्या नजरेतून चोर सुटू शकत नाही असे म्हणतात त्याचा प्रत्यय बारामतीत आला. बारामतीच्या हॉटेल चैत्राली नजिक 21 जुलै रोजी दुपारच्या सुमारास कर्तव्यावर असलेले वाहतूक पोलिस कर्मचारी दत्तात्रय हनुमंत भोसले व आकाश प्रल्हाद कांबळे नेहमीप्रमाणे वाहन तपासणी करत होते.

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