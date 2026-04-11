Pune News : सुनेत्रा पवारांना शिवसंग्रामचा पाठिंबा; डॉ. ज्योती मेटे यांची घोषणा

पुणे - अजितदादा पवार यांच्या अकाली निधनाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात पोकळी निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत बारामती विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा अजित पवार या उमेदवार आहेत. शिवसंग्राम पक्षाचा त्यांना पाठिंबा देणार असल्याची घोषणा शिवसंग्राम पक्षाच्या अध्यक्षा डॉ. ज्योती विनायकराव मेटे यांनी शनिवारी पुण्यात केली. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. .मेटे म्हणाल्या, 'स्वर्गीय अजित पवार आणि स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांच्यातील ऋणानुबंध हे केवळ राजकीय नव्हते, तर वैचारिक आणि सामाजिक पातळीवरही अतूट होते. त्या नात्याचा मान राखत शिवसंग्रामकडून हा पाठिंबा देण्यात येत आहे.' बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत शिवसंग्राम सक्रिय प्रचारात सहभागी होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..विनायकराव मेटे यांच्या निधनानंतर पक्ष टिकवून ठेवण्यात यश मिळाले असून, पुढील काळात संघटन अधिक मजबूत करण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. करुणा मुंडे संविधानाने दिलेल्या अधिकारात निवडणूक लढत असल्या, तरी नैतिकतेच्या आधारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अशोक खरात सारख्या महिला अत्याचाराच्या घटना दुर्दैवी आहे..या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत होत आहे. मात्र, यामध्ये कोणी राजकारण करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 'एनसीईआरटी'च्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा गौरवशाली इतिहास पुसणे ही अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह घटना असल्याचे त्या म्हणाल्या..महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी व्यक्त केली इच्छाराष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा असल्याबाबत विचारले असता त्यांनी त्या म्हणाल्या, 'अनेक वर्षे मी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मी काम केले आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी सांभाळण्याची क्षमता आहे. भविष्यात संधी मिळाल्यास महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर काम करण्याची इच्छा आहे.'.