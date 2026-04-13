Sunetra Pawar : अजित पवारांच्या स्वप्नातील बारामती घडवणार

काटेवाडी - 'दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्वप्नातील बारामती घडवण्यासाठी आणि त्यांचा जनसेवेचा वारसा पुढे नेण्यासाठी मी पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेन,' असा भावनिक निर्धार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केला. .बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ राष्ट्रवादी काँग्रेस व महायुतीच्या उमेदवार उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रविवारी (ता. १२) कण्हेरी येथे फोडला, त्या वेळी वरील निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. या वेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, दिलीप वळसे पाटील, अदिती तटकरे, सुनील शेळके आदींसह महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..प्रचाराच्या प्रारंभी त्यांनी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहिली. सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, 'अजित पवारांच्या स्मृतीस अभिवादन करून मी निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहे. ही निवडणूक बारामतीच्या स्वाभिमानाची असून, प्रत्येक बारामतीकर दादांचा वारसदार आहे. २३ तारखेला घड्याळ चिन्हासमोरील बटण दाबून मला दिलेला विजय हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल..अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी उसळलेला जनसागर पाहून देशालाही त्यांचे व्यक्तिमत्त्व कळाले. अजित पवारांसारखा दुसरा माणूस होऊ शकत नाही.'' तसेच सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महायुतीतील सर्व नेते तसेच पाठिंबा देणाऱ्या घटकपक्षांचे आभार मानले.नीरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्प, पुरंदर विमानतळ आणि जिरायती भागाचा पाणीप्रश्न सोडवणार आहे, तसेच राष्ट्रवादीचा एकही कार्यकर्ता वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.