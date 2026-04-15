Chandrakant Patil : सुनेत्रा पवार यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणणे हे भाजपचे कर्तव्य आहे

माळेगाव - महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष हा सत्ताधारी भाजपचा सहयोगी पक्ष म्हणून कार्य़रत आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना बारामती विधानसभा पोट निवडणूकीमध्ये विक्रमी मताधिक्याने निवडून आणणे आमचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. त्यानुसार बारामतीत भाजपची ताकद सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी उभा करण्याच्याचे काम आम्ही करीत आहे. त्यामुळे सध्याला बारामतीत भाजपच्या प्रचार कामाला सन २०२९ ची तयारी संबोधने योग्य नाही, अशी भूमिका उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केली..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या पोट निवडणूकीत महायुतीच्या अधिकृत उमेदवार व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्या सुनेत्रा पवार निवडणूक लढवित आहेत. त्यांच्या प्रचारार्थ मंत्री चंद्रकांत पाटील पणदरे, सांगवी (ता. बारामती) येथे आज आले होते. पणदरे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये श्री. पाटील बोलत होते..`दिवंगत नेते अजितदादांचे लोकाभूमिक कार्यच एवढे मोठे आहे, की त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार निवडणूक येणे फारसे आवघड नाही. मुद्दा ऐवढाच आहे, की या निवडणूकीत मतदानाचा टक्का वाढविणे आणि विक्रमी मताधिक्याने श्रीमती सुनेत्रा यांना निवडून आणण्याचे आहे. त्यामुळे युती धर्म विचारात घेऊन आम्ही बारामतीच्या पोट निवडणूकीत भाजपाची पुर्ण शक्ती राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या नेत्या सुनेत्रा पवार यांच्या पाठीशी उभी केली आहे,` अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केली..भाजपाचे वरिष्ठ नेते सुनेत्रा पवार यांना मुख्यमंत्री करू शकतात का, असे सवाल केला असता मंत्री पाटील म्हणाले,` मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस सध्याला शेतकऱ्यांसह विविध घटकांना चांगला न्याय देतात. राहिला प्रश्न मुख्यमंत्रीपदाचा. शेवटी भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना आदी सत्तेतल्या पक्षाच्या मंत्र्यांना अथवा कार्यकर्त्यांना वाटत असते, की आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री आजनाउद्या व्हावा. अर्थात मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न पहाणे यात काहीही चूक नाही. राजकारणात अशक्य काही नसते. त्यामुळे भविष्याचे आज कोणालाच काहीही सांगता येत नाही..'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी बारामतीत महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करण्यात काहीही गैर नाही. त्यांचा हा कौटुंबिक विषय आहे, असेही मंत्री पाटील यांनी बोलून दाखविले. यावेळी ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब गावडे, जिल्हाध्यक्ष शेखर वडणे, सदाशिव खाडे, अविनाश मोठे, अॅड. शाम कोकरे, सतिश फाळके, युवराज तावरे, नवनाथ पडळकर, पांडुरंग कचरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.