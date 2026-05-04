DCM Sunetra Pawar : मतदारांचे दादांवरचे प्रेम व कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमाने विजय

बारामती - कार्यकर्त्यांचे अथक परिश्रम व बारामतीकरांचे अजितदादांवर असलेले प्रेम या मुळेच ऐतिहासिक विजय साकार होऊ शकला, बारामतीच्या विकासासाठी मी सदैव कटिबध्द असेन, दादांची विकासाची प्रक्रीया त्याच वेगाने पुढे नेण्याचा माझा प्रयत्न असेल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. .बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणूकीत सुनेत्रा पवार ऐतिहासिक विक्रमी मताधिक्याने विजयी झाल्या. त्या नंतर प्रतिक्रीया व्यक्त करताना त्यांनी बारामतीकरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, “मतदारांनी दाखवलेला विश्वास, प्रेम आणि पाठिंबा माझ्यासाठी अत्यंत मोलाचा आहे.'.अजितदादांच्या पश्चात झालेली ही बारामतीची पहिलीच निवडणूक होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाची आणि उपस्थितीची उणीव प्रकर्षाने जाणवत असली, तरी हा विजय त्यांच्या कार्याला आणि स्मृतींना दिलेली खरी आदरांजली आहे. अजितदादांनी महाराष्ट्र आणि बारामतीसाठी केलेल्या विकासकामांची व जनतेशी असलेल्या नात्याची आठवण या निमित्ताने होत आहे..राष्ट्रवादी व मित्रपक्षांच्या नेते, कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांच्या परिश्रमामुळेच हा विजय शक्य झाला आहे, या निवडणुकीत महायुती, महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष, इतर मित्र पक्ष, विविध संस्था व संघटनांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करते.शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारधारेचा वारसा जपत, तसेच यशवंतराव चव्हाण आणि अजितदादांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. बारामतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी तरुणाई, शेतकरी, महिला, उद्योजक यांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..निवडणुका येतात-जातात, मात्र बारामतीचा सलोखा आणि जिव्हाळा कायम राहणे महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. “कोणताही जल्लोष न करता आपण कामातूनच हा विजय साजरा करूया,” असे आवाहन त्यांनी केले. बारामतीकरांनी दाखवलेला विश्वास कधीही कमी पडू देणार नाही आणि त्यांच्या सुख-दुःखात सदैव खंबीरपणे उभी राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.