Baramati Vidhansabha Election Result : सुनेत्रा पवार यांचा ऐतिहासिक विजय; भारतात प्रस्थापित केला मताधिक्याचा नवा विक्रम

बारामती - येथील बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी झालेल्या पोटनिवडणूकीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार 2 लाख 18 हजार 34 इतक्या विक्रमी मताधिक्याने विजयी झाल्या. स्वातंत्र्यांनंतर भारतात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत आजपर्यंत सन 2022 मध्ये गाझियाबाद मधील साहिबाबाद येथील उमेदवार सुनीलकुमार शर्मा यांना 2 लाख 14 हजार 835 इतके मताधिक्य होते, हाच विक्रम होता..आज सुनेत्रा पवार यांनी इतिहास घडवत 2 लाख 18 हजार 34 इतके प्रचंड मताधिक्य मिळवित नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. सुनेत्रा पवार यांना 218969 इतकी मते मिळाली. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार आर.वाय. घुटुकडे यांना 935 मते मिळाली. अभिजित बिचुकले यांना 333 तर करुणा मुंडे यांना 301 मते मिळाली. नोटाला 774 इतकी मते मिळाली आहेत. सर्वच विरोधी उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त होणार आहेत..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी 23 एप्रिल रोजी मतदान पार पडले. महायुतीसह महाविकास आघाडीनेही सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवारच दिलेले नसल्याने ही लढत एकतर्फी झालेली होती. निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मान्यवरांनी प्रयत्न केले, परंतु त्याला अपयश आले. या निवडणूकीमध्ये सुनेत्रा पवार यांनी अपेक्षेनुसार पहिल्या फेरीपासूनच मोठी आघाडी घेतली होती. सर्व विरोधकांना मिळून 4128 मते मिळाली आहेत..कार्यकर्ते व मतदारांचीच निवडणूक.....अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघात कमालीच्या दुःखाचे वातावरण होते. गेल्या अनेक वर्षात अजित पवार यांनी बारामतीच्या सर्वांगिण विकासासाठी जे योगदान दिले, त्याची उतराई म्हणून सुनेत्रा पवार यांना विक्रमी मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी कार्यकर्ते व मतदारांनीच निवडणूक हातात घेतली होती. मतदानाची टक्केवारी कमी राहिल्याने विक्रमापासून वहिनी दूर राहणार की काय अशी भीती शेवटपर्यंत कार्यकर्त्यांना सतावत होती. प्रत्यक्षात मतदारांनी अजितदादांना श्रध्दांजली देण्याच्या हेतूने सुनेत्रावहिनींना ऐतिहासिक मताधिक्य मिळवून दिले..कार्यकर्त्यांचे डोळे पाणावले....वहिनी ऐतिहासिक मताधिक्याने विजयी होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी जिवाचे रान केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. अजितदादांच्या जिवाला जिव देणा-या कार्यकर्त्यांनी दादांच्या पश्चात वहिनींना ऐतिहासिक मताधिक्याने विजयी करण्यासाठी प्रयत्न केल्यामुळे जय पवार यांनीही सगळया कार्यकर्त्यांचे आभार मानले..पती पत्नीचा आगळा विक्रम.....सन 2019 मध्ये अजित पवार यांनी गोपीचंद पडळकर यांचा 1 लाख 65 हजार 265 मतांनी पराभव करत राज्यात सर्वाधिक मताधिक्याचा विक्रम प्रस्थापित केला होता. बारामतीच्या पोटनिवडणूकीत सुनेत्रा पवारांनी 2 लाख 17 हजार 875 मतांचे मताधिक्य मिळवित दादांचाही विक्रम मोडीत काढला.