Baramati News : बारामतीत विजयाला दुःखाची किनार....

बारामती - विधानसभा पोटनिवडणूकीत सुनेत्रा पवार ऐतिहासिक मताधिक्याने विजयी झाल्या असल्या तरी या विजयाला अजित पवार नसण्याच्या दुःखाची एक किनार होती. बारामतीत सोमवारी (ता. 4) मतमोजणी झाली खरी, पण असे वातावरण ना कार्यकर्त्यांनी ना शासकीय अधिका-यांनी, ना पोलिसांनी ना पत्रकारांनी कधी अनुभवले होते. .एरवी विधानसभेची मतमोजणी म्हणजे कार्यकर्त्यांची मोठी गर्दी, जल्लोषाची तयारी, घोषणा, बॅनरबाजी, कमालीची उत्सुकता....असे काहीसे वातावरण असते. आज मात्र ना कार्यकर्त्यांची गर्दी, ना उत्सुकता असेच वातावरण होते. मतमोजणी केंद्रातील मोजके कार्यकर्ते वगळता कोणीही मतदान केंद्राकडे फिरकलेही नाही..सुनेत्रा पवार यांचा विजय निश्चित असल्याने आकडेवारी फोनवरुनच घेण्याकडे कार्यकर्त्यांचा कल होता. प्रशासकीय अधिकारी व पोलिस अधिकारीही काहीच ताणतणाव नसल्याने निवांत बसून होते. आमचा नेताच गेला, त्याचे दुःख मोठे आहे, त्या मुळे उत्साहच वाटत नसल्याची भावना कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखविली. माजी मंत्री संजय बनसोडे हे जय पवार यांच्यासमवेत काही काळ मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात उपस्थित होते. निकालाचा कल स्पष्ट होताच अनेक कार्यकर्ते निघून गेले..सुनेत्रा पवार यांना ऐतिहासिक विजय मिळावा या साठी कार्यकर्त्यांनी जिवाचे रान केलेले होते, घटलेल्या मताधिक्यामुळे हा विक्रम साध्य होईल की नाही या बाबत कार्यकर्त्यांच्या मनात साशंकता होती. निकालाची टक्केवारी समोर आल्यानंतर मात्र कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले. अनेक कार्यकर्त्यांनी विद्या प्रतिष्ठानच्या अजित पवार यांच्या स्मृतीस्थळावर जाऊन दर्शन घेत श्रध्दांजली अर्पण केली..माजी मंत्री संजय बनसोडे यांनीही सुनेत्रावहिनींच्या निवडणूकीसाठी काम करायला मिळाले ही दादांना आदरांजली असल्याचे नमूद केले. दरम्यान स्वताः सुनेत्रा पवार यांनीच समाजमाध्यमांवर जल्लोष करु नका, मिरवणूक काढू नका अशा सूचना दिल्याने अत्यंत संयमीपध्दतीने कार्यकर्त्यांनी हा विजय स्विकारल्याचे बारामतीत पाहायला मिळाले.