Baramati Voter List: बारामतीत मतदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! ASDD यादीत नाव आहे का? सुप्रिया सुळेंचे तातडीने तपासणीचे आवाहन

बारामती : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेअंतर्गत बारामती लोकसभा मतदारसंघातील २,५१५ मतदान केंद्रांवरील २५ लाख ९६ हजार २५३ मतदारांच्या नोंदींची तपासणी सुरू आहे. या प्रक्रियेत तयार करण्यात आलेल्या ASDD यादीत आपले तसेच कुटुंबातील सदस्यांचे नाव आहे का, याची तातडीने तपासणी करण्याचे आवाहन खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.ASDD यादीत ‘A’ म्हणजे अनुपस्थित (Absent), ‘S’ म्हणजे स्थलांतरित (Shifted), ‘D’ म्हणजे निधन झालेले (Dead) आणि दुसरे ‘D’ म्हणजे दुबार नोंद असलेले (Duplicate) मतदारांचा समावेश आहे..बारामती लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभानिहाय ASDD यादी supriyasule.net/search-asdd-list/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या माध्यमातून मतदारांना आपले नाव सहज तपासता येणार असून SIR प्रक्रियेबाबतची माहितीही उपलब्ध आहे..ASDD यादीत नाव असलेल्या मतदारांची नावे ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळली जाणार असल्याने पात्र मतदारांनी तातडीने खबरदारी घ्यावी. पात्र असूनही ASDD यादीत नाव आढळल्यास फॉर्म क्रमांक 6 भरून संबंधित बीएलओ यांच्याकडे जमा करावा..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.तसेच संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असे सुळे यांनी सांगितले. मतदानाचा संविधानिक अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी प्रत्येक मतदाराने जागरूक राहून आपले नाव अंतिम मतदार यादीत असल्याची खात्री करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.