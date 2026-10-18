Pune News: बारामतीत विहिरीचे खोदकाम ठरले जीवघेणे; मातीचा ढिगारा कोसळून चुलता-पुतण्याचा मृत्यू, डोळ्यांदेखत नेमकं काय घडलं?

उंडवडी : देऊळगाव रसाळ (ता. बारामती) हद्दीतील रसाळवाडी क्रमांक १ येथे विहिरीच्या खोदकामादरम्यान मुरूम-मातीचा मोठा ढिगारा कोसळून चुलता-पुतण्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. विहिरीत सुरुंग लावण्यासाठी आवश्यक भोक घेण्याचे काम सुरू असताना ही दुर्घटना घडली. मच्छिंद्र रामचंद्र रसाळ (वय ५५ ) आणि अमोल धनाजी रसाळ (वय २७ ) अशी मृतांची नावे आहेत. या वेळी विहिरीत काम करणारे अन्य दोघे सुदैवाने बचावले. ही घटना आज सकाळी अकराच्या दरम्यान घडली. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मिळालेल्या माहितीनुसार, रसाळवाडी क्रमांक १ येथे तलावालगत असलेल्या रसाळ कुटुंबाच्या विहिरीचे पोकलेन मशीनच्या साह्याने खोदकाम सुरू होते. सुमारे ३० ते ३५ फूट खोल असलेल्या विहिरीत पुढील कामासाठी सुरुंग लावायचा होता. त्यापूर्वी शेतीपंपाची मोटार बाहेर काढण्यासाठी मच्छिंद्र रसाळ आणि अमोल रसाळ हे दोघे विहिरीत उतरले होते. त्याचवेळी विहिरीत आणखी दोघे जण सुरुंगाचे काडतूस लावण्यासाठी मशीनच्या साह्याने भोक घेण्याचे काम करत होते..हे काम सुरू असतानाच अचानक विहिरीच्या कडेचा मुरूम-मातीचा मोठा ढिगारा कोसळून मच्छिंद्र आणि अमोल यांच्या अंगावर पडला. या दोघांच्या डोळ्यांदेखत घडलेल्या दुर्घटनेत अन्य दोघे सुदैवाने बचावले; मात्र मच्छिंद्र आणि अमोल ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले..घटनेची माहिती मिळताच विहिरीबाहेर असलेल्या लोकांनी तातडीने बचावकार्य सुरू केले. पोकलेन मशीनच्या साह्याने माती बाजूला करून दोघांना बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले. दोघांना बाहेर काढल्यानंतर तातडीने बारामती येथील शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आले. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर दोघांनाही मृत घोषित केले. एकाच कुटुंबातील चुलता-पुतण्याचा अशा दुर्दैवी दुर्घटनेत मृत्यू झाल्याने देऊळगाव रसाळ आणि परिसरावर शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.