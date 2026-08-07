पुणे

पतीला जिवंत गाडण्याचा प्रयत्न; पत्नीला कोठडी

पतीला जिवंत गाडण्याचा प्रयत्न; पत्नीला कोठडी
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बारामती, ता. ७ :  पतीला बेशुद्ध करून, क्रिकेटच्या बॅटने मारहाण करत जीवे मारण्याचा प्रयत्न करून त्याला जिवंत गाडण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली पत्नीला पोलिसांनी अटक केली आहे. न्यायालयाने तिला सोमवार (ता. १०) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली असून, या अमानुष कृत्यामागील कारणांचा पोलिस कसून तपास करत आहेत.
शहरातील जामदार रोडवरील इंद्रप्रस्थ इमारतीत हा धक्कादायक प्रकार घडला. प्रवीण प्रकाश जगताप (वय ४१) यांना त्यांची पत्नी शर्मिला हिने आधी बेशुद्धीच्या गोळ्या दिल्या. त्यानंतर त्यांच्या डोक्यात क्रिकेटच्या बॅटने जबर मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता, घरातील गॅलरीत पाण्याच्या टाकीसाठी बांधण्यात येत असलेल्या विटांच्या डक्टमध्ये त्यांना टाकून कायमचे संपवण्याचा प्रयत्न केला.
दरम्यान, एका अज्ञात व्यक्तीने पोलिस नियंत्रण कक्षाला ११२ क्रमांकावर या घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांनी पथकासह तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांच्या समयसूचकतेमुळे गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या प्रवीण जगताप यांना रुग्णालयात दाखल करणे शक्य झाले, ज्यामुळे त्यांचे प्राण वाचले. "काळ आला होता, पण वेळ आली नव्हती," याच म्हणीचा प्रत्यय या घटनेतून आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
"आम्ही पोहोचायला थोडा जरी उशीर झाला असता, तर मोठा अनर्थ घडला असता," अशी माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम आणि निरीक्षक चिवडशेट्टी यांनी दिली. पोलिसांच्या या कामगिरीमुळे एका व्यक्तीचा जीव वाचला आहे.

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