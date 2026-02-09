पुणे

Baramati Results: बारामतीकरांचा कौल कुणाला? विजयी उमेदवारांच्या अश्रूंचा बांध फुटला

NCP Candidates Triumph Amidst Grief Over Ajit Pawar's Demise: मतमोजणी केंद्रावर उपस्थित असलेले कार्यकर्ते, कर्मचारी आणि पत्रकार यांच्यातही एक प्रकारची स्तब्धता होती.. पोलिसही शांतपणे बसलेले होते.
कल्याण पाचांगणे : सकाळ वृत्तसेवा
माळेगाव: राज्यातील राजकारणाला अंतर्मुख करणाऱ्या दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाची खोल छाया आज बारामती येथील मतमोजणी केंद्रावर स्पष्टपणे जाणवत होती. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या निकालाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांना यश मिळाले असले, तरी या विजयावर आनंदाचा जल्लोष नव्हता, तर अजितदादांच्या आठवणींनी गहिवरलेली मनं होती.

