पुणे

Baramati AI Farming: बारामतीचा आवाज थेट संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत! शेतकऱ्यांसाठी विकसित ‘एआय’ संशोधनाची रोममधील जागतिक परिषदेसाठी निवड

Farmer-centric artificial intelligence research in Maharashtra: बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे शेतकरीकेंद्री एआय संशोधन एफएओच्या ‘स्मार्ट फार्मिंग’ परिषदेत; हवामान बदल, पाणीटंचाई व पीक व्यवस्थापनासाठी नावीन्यपूर्ण उपाय जागतिक पातळीवर मांडले जाणार
UN FAO Recognises Baramati’s Farmer-Centric AI Research for Global Summit

UN FAO Recognises Baramati’s Farmer-Centric AI Research for Global Summit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बारामती : शेतीतील प्रयोग, शिक्षण आणि संशोधनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बारामतीचा आवाज आता थेट जगाच्या व्यासपीठावर घुमणार आहे. बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित संशोधनाची दखल संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) घेतली असून, इटलीतील रोम येथे होणाऱ्या जागतिक परिषदेसाठी या संशोधनाची निवड करण्यात आली आहे.

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