Baramati AI Farming: बारामतीचा आवाज थेट संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत! शेतकऱ्यांसाठी विकसित ‘एआय’ संशोधनाची रोममधील जागतिक परिषदेसाठी निवड

बारामती : शेतीतील प्रयोग, शिक्षण आणि संशोधनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बारामतीचा आवाज आता थेट जगाच्या व्यासपीठावर घुमणार आहे. बारामतीच्या ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने शेतकऱ्यांसाठी विकसित केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) आधारित संशोधनाची दखल संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) घेतली असून, इटलीतील रोम येथे होणाऱ्या जागतिक परिषदेसाठी या संशोधनाची निवड करण्यात आली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.रोम येथे एक ते तीन जुलै दरम्यान होणाऱ्या ‘स्मार्ट फार्मिंग : शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालींसाठी डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जगभरातील कृषी तज्ज्ञ, संशोधक आणि धोरणकर्ते सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत बारामतीच्या संशोधनाचा अनुभव जगासमोर मांडला जाणार आहे. हे संशोधन केवळ प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष शेतातील अडचणी सोडविण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहे. हवामान बदल, पाण्याची कमतरता, पीक व्यवस्थापन आणि उत्पादनवाढ यांसारख्या आव्हानांवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने उपाय शोधण्याचे काम ट्रस्टने केले आहे..परिषदेसाठी ट्रस्टचे विश्वस्त प्रतापराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे आणि प्रकल्प समन्वयक डॉ. योगेश फाटके यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. पवार यांच्या पुढाकारातून ट्रस्टने मागील चार वर्षांपासून ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि मायक्रोसॉफ्ट यांच्या सहकार्याने कृषी क्षेत्रातील ‘एआय’च्या वापरावर व्यापक संशोधन केले आहे..या संशोधनातील नावीन्यपूर्ण आणि शेतकरीकेंद्री कामाची दखल घेत ‘एफएओ’च्या तज्ज्ञ समितीने ट्रस्टला विशेष निमंत्रण दिले आहे. ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टने गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ शिक्षण आणि कृषी विकास क्षेत्रात विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले आहेत. डेमो प्लॉट, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि एआय आधारित प्रयोगांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भविष्यातील शेतीसाठी सक्षम करण्याचे काम सातत्याने सुरू आहे. ट्रस्टच्या या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ नेते शरद पवार, अध्यक्ष राजेंद्र पवार, विश्वस्त सुनंदा पवार तसेच इतर विश्वस्तांसह ऑक्सफर्ड व मायक्रोसॉफ्टच्या तज्ज्ञांनीही ट्रस्टच्या संशोधन कार्याचे अभिनंदन केले आहे..ऑक्सफर्ड, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या जागतिक संस्थांच्या सहकार्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. जगातील उत्तम संशोधन आणि नवतंत्रज्ञान स्थानिक परिस्थितीनुसार शेतकरी व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, याला आमचे प्राधान्य आहे.- प्रतापराव पवार, अध्यक्ष, ‘सकाळ’ माध्यम समूह तथा विश्वस्त, ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट.Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...जागतिक दर्जाच्या कृषी संशोधनासाठी ट्रस्ट नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न व कृषी संघटनेने कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील संशोधनाची दखल घेणे अभिमानास्पद आहे. भविष्यातील कृषी संकटांना सामोरे जाण्यासाठी अशा संशोधनाची गरज असून, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी सहकार्य वाढविण्यास आमचे प्राधान्य राहील.- राजेंद्र पवार, चेअरमन, ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.