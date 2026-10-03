Agriculture College Baramati : बारामतीत डॉ. शरदचंद्र पवार कृषी महाविद्यालयाच्या संशोधनवृत्तीला मिळाली आंतरराष्ट्रीय मान्यता

माळेगाव - कृषी क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण संशोधन, नवकल्पना आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतीसमोरील समस्या सोडविण्याच्या दिशेने ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामतीच्या डॉ. शरदचंद्र पवार कृषी व संलग्न महाविद्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. महाविद्यालयातील पदवी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या चार नाविन्यपूर्ण कल्पनांना ‘यूके पेटंट’ प्राप्त झाले असून, विद्यार्थ्यांच्या संशोधनवृत्तीला मिळालेली ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता बारामतीच्या कृषी शिक्षण क्षेत्रासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे..ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार व विश्वस्त तथा सचिव सुनंदा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी शिक्षणाला संशोधन, नवकल्पना आणि प्रत्यक्ष शेतीतील समस्यांच्या निराकरणाशी जोडण्यावर भर दिला जात आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता कृषी क्षेत्रातील समस्या ओळखून त्यावर शास्त्रीय व तंत्रज्ञानाधारित उपाय विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे..महाविद्यालयात निर्माण झालेल्या संशोधनाभिमुख वातावरणामुळे पदवी शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिके, प्रयोग, संशोधन, नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि बौद्धिक संपदा निर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाते. विद्यार्थ्यांच्या कल्पनांना प्रत्यक्ष उपयोगी स्वरूप देण्यासाठी महाविद्यालयाच्या संशोधन विभागाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.या यशामागे संस्थेचे संशोधन सल्लागार प्रा. अभिषेक ढवाण व त्यांच्या संशोधन समूहाचे मार्गदर्शन, तांत्रिक सहकार्य आणि अथक परिश्रम महत्त्वपूर्ण ठरले. विद्यार्थ्यांच्या नावीन्यपूर्ण कल्पना ओळखून त्यांना संशोधनाच्या दिशेने विकसित करणे, प्रयोगांच्या माध्यमातून त्यांची उपयुक्तता तपासणे तसेच पेटंट प्रक्रियेसाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्याची भूमिका संशोधन समूहाने बजावली..स्मार्ट शेती, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आणि शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष समस्यांशी विद्यार्थ्यांना जोडण्याचा महाविद्यालयाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भविष्यात कृषी संशोधक, कृषी उद्योजक तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे सक्षम व्यावसायिक घडविण्याच्या दिशेने महाविद्यालयाची वाटचाल सुरू असल्याचे संस्था प्रशासनाने सांगितले.वरील उल्लेखनीय यशासाठी ॲग्रिकल्चर ट्रस्टचे समन्वयक प्रा. ए. बी. रासकर, कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अतुल गोंडे, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालयाच्या प्राचार्य सौ. आरती भोईटे, उपप्राचार्य एस. पी. गायकवाड, फार्मसी विभागप्रमुख प्रा. सागर शिंदे, तसेच सर्व प्राध्यापक, संशोधन समूह, तांत्रिक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे योगदान लाभले..पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांच्या चार नाविन्यपूर्ण कल्पनांना मिळालेले यूके पेटंट हे विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला संशोधनाची दिशा आणि नवकल्पनेला आंतरराष्ट्रीय मान्यतेची जोड मिळाल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे कृषी शिक्षणासोबतच संशोधन व नवकल्पनांच्या क्षेत्रात महाविद्यालयाची स्वतंत्र ओळख निर्माण होत आहे,अशी माहिती संशोधन सल्लागार प्रा. अभिषेक ढवाण यांनी दिली.'शिक्षणातून संशोधन, संशोधनातून नवकल्पना आणि नवकल्पनेतून कृषी परिवर्तन या दिशेने महाविद्यालयाची वाटचाल सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या या यशामुळे कृषी क्षेत्रातील भविष्यातील संशोधनाला निश्चितच नवी ऊर्जा मिळणार आहे,' असे मत ॲग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.