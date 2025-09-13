पुणे

Baramati News : बारामतीच्या जिरायती पट्ट्यातील विकासाची झेप; जमिनीच्या किमती सहा पटीने वाढल्या

Baramati Transformation : बारामती तालुक्यातील जिरायती पट्ट्यात गेल्या १० वर्षांत जमिनीच्या किमती तब्बल सहा पटीने वाढल्या आहेत.
विजय मोरे
उंडवडी : बारामती तालुक्यातील जिरायती पट्ट्यात गेल्या १० वर्षांत जमिनीच्या किमती तब्बल सहा पटीने वाढल्या आहेत. संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्ग, सुधारित रस्ते, औद्योगिक वसाहती, अखंड वीजपुरवठा, आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक हब म्हणून मिळालेला दर्जा या सर्व घटकांमुळे बारामतीच्या विकासाला नवे पंख फुटले आहेत.

