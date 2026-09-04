पुणे

Pune News : राज्यसेवा मुलाखतीसाटी ‘बार्टी’कडून आर्थिक सहाय्य

एमपीएससी मुख्य परीक्षा-२०२५ मध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना 'बार्टी' पुणे यांच्याकडून मुलाखत परीक्षेच्या तयारीसाठी एकरकमी १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार.
Barti

Barti

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा-२०२५मध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी), पुणे यांच्याकडून मुलाखत परीक्षेच्या तयारीसाठी एकरकमी १० हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील पात्र उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बार्टीतर्फे करण्यात आले आहे.

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