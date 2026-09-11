पुणे

Pune News : गट-ब मुलाखतीच्या तयारीसाठी ‘बार्टी’तर्फे ५ हजारांचे अर्थसाह्य

‘अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा २०२५’ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’तर्फे (बार्टी) मुलाखतीच्या तयारीसाठी एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे.
Barti

Barti

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या ‘अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा २०२५’ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’तर्फे (बार्टी) मुलाखतीच्या तयारीसाठी एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जातीच्या (एससी) पात्र उमेदवारांना प्रत्येकी पाच हजारांची एकरकमी मदत दिली जाईल.

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