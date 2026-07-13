Pune: बार्टीतर्फे ५० मोफत कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू

पुणे: अनुसूचित जातीच्या तरुण-तरुणींना उद्योगक्षेत्रासाठी सक्षम करण्याच्या उद्देशाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे’ने (बार्टी) राज्यभरात मोफत ५० प्रगत कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. जनरेटिव्ह एआय, सायबर सुरक्षा, मशीन लर्निंग, ई-व्हेईकल प्रॉडक्ट डिझाइन, फिनटेक ऑपरेशन्स यांसारख्या अत्याधुनिक अभ्यासक्रमांचा यात समावेश असून, प्रवेशासाठी १६ जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे..बार्टीच्या महासंचालक दीपा मुधोळ-मुंडे आणि कौशल्य विकास विभागप्रमुख डॉ. बबन जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही राज्यव्यापी योजना राबविली जात आहे. उच्च तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांसह आठवी व दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी सीएनसी ऑपरेटर, इंडस्ट्रियल वेल्डिंग यांसारखे रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. प्रशिक्षणासाठी टाटा स्ट्राइव्ह, टेक महिंद्रा फाउंडेशन, प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन, सिम्बायोसिस स्किल्स युनिव्हर्सिटी आदी नामांकित संस्थांची निवड करण्यात आली आहे..Devkund News: देवकुंड डोहात बुडालेल्या दोन्ही तरुणांचे मृतदेह 50 फूट खोल डोहात सापडले; अवघ्या पंधरा मिनिटात रेस्क्यू ऑपरेशन यशस्वी.प्रशिक्षणादरम्यान बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य राहणार असून, नियमित उपस्थित विद्यार्थ्यांनाच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणानंतर सहा महिन्यांपर्यंत नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठीही सहाय्य केले जाणार आहे..Jalna: कष्टकऱ्यांच्या वसाहतीला समस्यांचा विळखा; चंदनझिरा भागात तुंबलेल्या गटारी, दुर्गंधी आणि अनियमित पाणीपुरवठ्याने नागरिक झाले त्रस्त.पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होणार असून, जागा मर्यादित असल्याने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर प्रवेश दिला जाणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.barti.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.