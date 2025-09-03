Basmati Rice Crisis : तांदळाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता; पंजाब, हरियानामध्ये धानाच्या पिकाचे पुरामुळे मोठे नुकसान

मार्केट यार्ड : पंजाब आणि हरियाना राज्याला अनेक दशकांनंतर आलेल्या महापुरामुळे तांदळाच्या पिकास मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान धानाच्या (भात) पिकाचे झाले आहे. बासमती तांदळाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिमाण निर्यात आणि दरवाढीवर होणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..कृषी खात्याच्या आकडेवारीनुसार देशातील बासमती तांदूळ निर्यातीतील सर्वांत मोठा वाटा पंजाब उचलतो. २०२४-२५ या हंगामात देशातील एकूण ६० लाख टन बासमती निर्यातीपैकी पंजाबचा वाटा तब्बल ४० टक्के होता.मात्र, यंदाच्या पूरपरिस्थितीमुळे हा आकडा मोठ्या प्रमाणावर घटू शकतो. पंजाबमधील सुमारे सहा लाख एकर क्षेत्रातील खरीप पिके अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झाली आहेत..भविष्यातील परिणामउत्पन्न कमी निघाल्याने निर्यात घटण्याची शक्यतादेशात बासमती निर्यातीतील पंजाबचा वाटा मोठा, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता कमी होईलमोठ्या प्रमाणावर पिके नष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांना झाला तोटादेशांतर्गत तांदळाचे बाजारभाव चढे राहण्याची शक्यताधानाच्या भावात १० टक्क्यांनी वाढ.पाच-दहा टक्के पीक खराब झालेले आहे. पाकिस्तानमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पूर येऊन नुकसान झालेले आहे. सध्या यंदाच्या धानाच्या भावात १० टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. पूर्ण परिस्थिती अजून लक्षात आलेले नाही. त्यानंतर अजून भाव वाढतील. निर्यातीचे भाव वाढल्याने देशांतर्गतसुद्धा भाववाढ होण्याची शक्यता आहे.- राजेंद्र बाठीया, माजी अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट चेंबर.हरियाना आणि पंजाबमध्ये सध्या ओढवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. भात काढणीच्या हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिके पाण्याखाली गेली असून, साळ व तांदळाची गुणवत्ता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादनात प्रमाणाबरोबरच दर्जाही घसरण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षाचे साठे संपण्याच्या मार्गावर आहेत. या वर्षीचे उत्पादन धोक्यात येणे गंभीर बाब आहे. जर हवामान सुधारले नाही, तर येणाऱ्या काळात बासमतीचे भाव वाढू शकतात.- अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केट यार्ड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.