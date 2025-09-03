पुणे

Basmati Rice Crisis : तांदळाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता; पंजाब, हरियानामध्ये धानाच्या पिकाचे पुरामुळे मोठे नुकसान

Punjab Floods : पंजाब आणि हरियाणामधील महापुरामुळे बासमती तांदळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम निर्यात आणि तांदूळ दरवाढीवर होणार आहे.
Basmati Rice Crisis
Basmati Rice CrisisSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : पंजाब आणि हरियाना राज्याला अनेक दशकांनंतर आलेल्या महापुरामुळे तांदळाच्या पिकास मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान धानाच्या (भात) पिकाचे झाले आहे. बासमती तांदळाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचा थेट परिमाण निर्यात आणि दरवाढीवर होणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
(Farm production loss)
Agricultural debt crisis
Himachal Pradesh Floods
India export growth
Basmati rice crisis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com