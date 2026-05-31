पुणे

Ghodgaon Tribal Students in Police Force: घोडेगावच्या बी. डी. काळे महाविद्यालयातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची मुंबई व सिंधुदुर्ग पोलीस दलात चमकदार निवड

घोडेगावातील बी. डी. काळे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांची मुंबई व सिंधुदुर्ग पोलीस दलात निवड; आदिवासी, कष्टकरी कुटुंबातील तरुणांनी जिद्दीच्या जोरावर खाकीचे स्वप्न साकार
NCC Discipline Outcomes: Rigorous Training at College Unit Paves Way for Direct Recruitment

Sakal

चंद्रकांत घोडेकर
Updated on

घोडेगाव : येथील आंबेगाव तालुका विद्या विकास मंडळ संचालित बी.डी.काळे महाविद्यालयातील प्रदीप गाडेकर (गाडेकरवाडी) यांची मुंबई पोलीस लोहमार्ग पोलीस पदी तर समर्थ कोळप (पोखरी) यांची सिधुदुर्ग पोलीस दलात तसेच प्रतिक्षा करवंदे, प्रीति करवंदे (गोहे बुद्रुक) साक्षी खंडे (घोडेगाव) या विद्यार्थ्यांची मुंबई पोलीस दलात नुकतीच निवड झाली.

