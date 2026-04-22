Pune News : सेवा, करुणा आणि अध्यात्माचा दीप मावळला; जैन धर्मातील पहिल्या महिला आचार्य चंदनाजी यांचे निधन

पुणे - जैन धर्मातील पहिल्या महिला आचार्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आचार्य चंदनाजी (ताई महाराज) यांचे बुधवारी (ता. २२) सकाळी १०:५० वाजता निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच जैन समाजासह देशभरातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. सेवा, करुणा आणि समाजहिताचा संदेश देत आयुष्यभर कार्य करणाऱ्या चंदनाजी महाराजांनी एक धर्मगुरू म्हणूनच नव्हे, तर द्रष्ट्या समाजसुधारक म्हणूनही ठसा उमटवला होता..२६ जानेवारी १९३७ रोजी महाराष्ट्रात जन्मलेल्या चंदनाजी महाराजांनी अवघ्या १४व्या वर्षी दीक्षा घेत अध्यात्माच्या मार्गावर वाटचाल सुरू केली. त्यांनी बिहारमधील राजगीर येथे 'वीरायतन' या संस्थेची स्थापना करून शिक्षण, आरोग्य आणि सेवा या क्षेत्रांत मोठे कार्य उभारले..त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली २७ लाखांहून अधिक रुग्णांवर मोफत नेत्रउपचार करण्यात आले असून ३.४ लाखांहून अधिक शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडल्या आहेत. याशिवाय त्यांनी अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि कौशल्य विकास केंद्रे उभारून समाजाच्या उन्नतीसाठी मोलाचे योगदान दिले. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत केंद्र सरकारकडून २०२२ मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते..चंदनाजी महाराजांचे अंतिम दर्शन शुक्रवारी (ता. २४) सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत सेनापती बापट रस्त्यावरील वर्धमान प्रतिष्ठान येथे ठेवण्यात येणार असून, सायंकाळी ५ वाजता नवी पेठ येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होणार आहेत. त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित राहणार आहेत.