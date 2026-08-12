पुणे

बीडमध्ये थरार! जुन्या वादातून तीन राऊंड गोळीबार

बीडमध्ये थरार! जुन्या वादातून तीन राऊंड गोळीबार
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जुन्या वादातून
बीडजवळ गोळीबार
बीड, ता. १२ : जुन्या वादाच्या कारणावरून शहरालगतच्या इमामपूर रस्ता परिसरातील एका पेट्रोल पंपाजवळ गोळीबाराची घटना घडली. ‘‘तू आमच्याकडे काय बघतोस?’’ असा जाब विचारत झालेल्या बाचाबाचीनंतर थेट पिस्तूल काढून तीन फैरी झाडल्या. या हल्ल्यात फिर्यादी तरुण गंभीर जखमी झाला असून पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ धाव घेतल्याने पुढील मोठा अनर्थ टळला. याप्रकरणी एका आरोपीला गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तक्रारदार शेख महंमद साद (वय २२, रा.बीड) मंगळवारी रात्री मित्रासह इमामपूर रोडवरील पेट्रोल पंपाजवळ थांबले होते. यावेळी सय्यद साद याने ‘तू आमच्याकडे का बघतोस’ असे म्हणत जुन्या वादाचा राग धरून त्यांना कानाखाली मारली. यानंतर दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. ​वाद वाढल्यानंतर सय्यद सादने मामा सफवान खान मोहम्मद खान (रा. पेठ बीड) याला फोन करून बोलावून घेतले. सफवान खान टोळक्यासह हातात लाठ्या-काठ्या आणि पिस्तूल घेऊन घटनास्थळी धडकला. घटनास्थळी पोचताच सफवान खानने जिवे मारण्याच्या हेतूने पिस्तुलातून तक्रारदाराच्या दिशेने एकापाठोपाठ एक तीन फैरी झाडल्या. सुदैवाने गोळ्या हुकल्याने तक्रारदार वाचले.

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