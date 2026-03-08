Pune News : पुण्यात मधमाशांचा पर्यटकांवर हल्ला, दोन वर्षांच्या मुलासह काही पर्यटक जखमी

पुण्यातील सिंहगड येथे रविवारी दुपारच्या सुमारास मधमाशांनी पर्यटकांवर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. खाऊ गल्ली परिसरात या मधमाशांना अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन वर्षांच्या एका लहान मुलासह काही पर्यटक जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे सिंहगड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..पुण्यातील सिंहगड येथे रविवारी दुपारच्या सुमारास मधमाशांनी पर्यटकांवर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. खाऊ गल्ली परिसरात या मधमाशांना अचानक हल्ला केला. या हल्ल्यात दोन वर्षांच्या एका लहान मुलासह काही पर्यटक जखमी झाले आहेत. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळे सिंहगड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..Pune Crime: वनवा लावणाऱ्या तीन युवकांवर वनविभागाकडून कारवाई; जुन्नर तालुक्यातील घटना, कारवाईचे निसर्गप्रेमींकडून स्वागत!.मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंहगडावरील खाऊ गल्ली परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होती. यावेळी अचानक मधमाशांचा थवा पर्यटकांच्या दिशेने आल्याने गोंधळ उडाला. अनेक पर्यटकांनी जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव केली. काहींना मधमाशांनी चावल्याने किरकोळ दुखापती झाल्या..घटनेची माहिती मिळताच वनव्यवस्थापन समितीचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पर्यटकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन काही काळ गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांना तात्पुरते थांबविण्यात आले. तसेच परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि वन विभागाने उपाययोजना सुरू केल्या..Pune News: विवाहित दिव्यांग महिलांच्या हक्कासाठी अविरत लढा; कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा भाग्यश्री मोरे यांच्याकडून धसास!.या घटनेत जखमी झालेल्यांमध्ये दोन वर्षांच्या मुलासह इतर दोघांना उपचारासाठी खाली आणण्यात आले आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीचे सुरक्षा रक्षक मंगेश गोफणे आणि तानाजी खाटपे यांनी जखमींना गडावरून सुरक्षितपणे खाली आणून जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. सध्या जखमी पर्यटकांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे..स्थानिकांच्या मते काही पर्यटकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे ही घटना घडली. काही पर्यटक मधमाशांच्या दिशेने दगड फेकत होते. त्यामुळे मधमाशांचे पोळे अस्वस्थ होऊन त्यांनी हल्ला केल्याचा अंदाज आहे. पर्यटकांच्या अशा निष्काळजी वागण्यामुळे इतरांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही स्थानिकांनी सांगितले. या घटनेनंतर प्रशासनाने पर्यटकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले असून गडावर शिस्त पाळण्याचं आवाहन केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.