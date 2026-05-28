Pune Female Foeticide: उमलण्याआधी कळ्या खुडल्या! गर्भलिंगनिदानाची मुळे पुणे जिल्ह्यात खोलवर रुजलेली; ग्रामीणमध्ये लिंग गुणोत्तराचा नीचांक

-रमेश वत्रे केडगाव : जन्माला येण्यापूर्वीच जिचा गुन्हा ठरतो, त्या समाजाला प्रगत म्हणावे का? अजून जगही न पाहिलेल्या अनेक कळ्या केवळ 'मुलगी' असल्याच्या संशयावरून गर्भातच खुडल्या जात आहेत. आईच्या कुशीला मुकलेल्या याच कळ्यांची वेदनादायी कहाणी पुणे जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तराच्या आकडेवारीतून समोर येत आहे..शिरूर, दौंड आणि मावळमधील कारवायांमुळे गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या टोळ्यांवर प्रकाशझोत पडला असला, तरी या समस्येची मुळे अधिक खोलवर रुजलेली आहेत. जिल्ह्याची ग्रामीण सरासरी (८६४), भोरमधील नीचांक (७३०) आणि पुरंदरमधील (७९२) हे केवळ आकडे नाहीत, तर ते एका मोठ्या सामाजिक रोगाचे लक्षण आहेत..दौंड तालुक्यात यापूर्वी वरवंड, बिरोबावाडी, केडगाव येथे गर्भलिंगनिदानाचे बेकायदा प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टर इतकेच संबंधित दाम्पत्य जबाबदार असल्याचे बोलले जात आहे. आरोग्य विभागाचा अर्थपूर्ण ढिसाळपणा हेच या काळ्या धंद्याचे मूळ आहे. १० मार्च २०१७मध्ये बिरोबावाडी (ता. दौंड) येथे सोमनाथ होले यांच्या घरात गर्भलिंगनिदान सुरू असताना छापा टाकण्यात आला होता. या प्रकरणात वैद्यकीय अधिकारी डॅा. मधुकर शिंदे यांच्यासह तीन महिला व सोमनाथ होले, हेमंत आटोळे, अजय ओतारी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. .श्रीपत पिंपरी (जि. बार्शी) येथे ११ डिसेंबर २०२५ला बेकायदा व असुरक्षितपणे गर्भपात करताना वृषाली वैभव मोरे (वय २८) या महिलेचा मृत्यू झाला आहे. हा प्रकार मयताचे घरी झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात एका निवृत्त सरकारी डॉक्टरने गर्भपात करणारा आरोपी विकास पवार (रा. पंढरपूर) यास फोनवरून मार्गदर्शन केले आहे. या प्रकरणात एका महिलेसह तीन जणांवर गुन्हा दाखल आहे. ढोक सांगवी (ता. शिरूर) येथील डॅा. आकाश मलगुंडे (वय ३२) हा गर्भपात प्रकरणात सध्या तुरुंगाची हवा खात आहे. केडगाव प्रकरणात अण्णा गिरी व वाघोली येथील डॅा. अतुल जाधव अटकेत आहेत..मुलींचा जन्मदर कमी होणे हे सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने घातक आहे. अशा प्रकाराने समाजाचे स्वास्थ बिघडले आहे. दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे. डॉक्टरांनी मोहात न पडता असे प्रकार थांबविले पाहिजेत. कायद्याचा धाक वाटला पाहिजे. आता मुली कोणत्याही क्षेत्रात कमी नाहीत. त्यामुळे पालकांनी भेदभाव करू नये.- वसुधा सरदार, सामाजिक कार्यकर्त्या.राजगड तालुका आदर्शवतएकीकडे संपूर्ण जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर धोक्याची पातळी गाठत असताना, दुर्गम आणि डोंगराळ समजला जाणारा राजगड तालुक्यात मुलींचा जन्मदर १००० मुलांमागे ११८४ असल्याने हा जन्मदर जिल्ह्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्शवतच म्हणावे लागेल..हजार मुलांमागे ८६४ मुलींचा जन्मपुणे जिल्हा ग्रामीण सरासरी हजार मुलांमागे ८६४ मुलींचा जन्म होत आहे तर नगरपालिका हद्दीमध्ये हा दर ९०० आहे. पुणे शहराचा दर ९२४ आहे. प्रगत समजल्या जाणाऱ्या बारामतीत मुलींचा जन्म दर ८६० आहे..तालुकानिहाय सरासरी आकडेवारीपुरंदर ७९२भोर ८२१इंदापूर ८२१जुन्नर ८४५खेड ८४८बारामती ८६०मावळ ८६३शिरूर ८८१हवेली ८८६दौंड ८९२मुळशी ८९८आंबेगाव ९२६राजगड ११८४