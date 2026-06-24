पुणे

नगर ः वादळी पावसाचा बेलापुर भागात पीकाना फटका बसला (फोटो)

नगर ः वादळी पावसाचा बेलापुर भागात पीकाना फटका बसला (फोटो)
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फोटो
बेलापूर ता. स्रीरामपुर ः अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बहुतांश भागात पावसालाच सुरुवात झाली आहे. मंगळवारी (ता.२३)) झालेल्या वादळी पावसाचा बेलापूर भागात पिकांना फटका बसला आहे. येथील रमाकांत खटोड या शेतकऱ्यांच्या तोडणीला आलेल्या केळी बागेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

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