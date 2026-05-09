कर्नाटकात डिसेंबरअखेर ग्रामपंचायत निवडणुका

बंगळूर, ता. ९ : राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका डिसेंबरअखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी आज दिली.
ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग निश्‍चितीबाबत हरकती नोंदविण्याची मुदत आठ मे रोजी संपली असून, निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. त्यानंतर तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकाही टप्प्याटप्प्याने होतील, असे त्यांनी सांगितले. गुलबर्गा जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येबाबत बोलताना खर्गे म्हणाले की, पाणीपुरवठ्यासाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही. पाणीटंचाईग्रस्त २१ गावांमध्ये नवीन कूपनलिका खोदण्यात आल्या असून, चार गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. उन्हाळ्यात पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला पाच कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. आवश्यकतेनुसार आणखी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. भीमा नदीतून पिण्याच्या पाण्यासाठी पाणी सोडण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडे मागणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कल्याण कर्नाटक प्रादेशिक विकास मंडळाच्या अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यांना १७.३० कोटींचा निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल स्थापन करण्यात आले असून, या समितीच्या निर्णयानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या कामांना गती दिली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

