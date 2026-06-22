Matrimony Sites : ‘मॅट्रिमोनी’वर जोडीदार शोधताना सावधान! दीड वर्षात ३५० हून अधिक जणांना गंडा

पुणे - लग्न जमविणाऱ्या विवाह संकेतस्थळांवर (मॅट्रिमोनी साइट्स) जोडीदार शोधत आहात...तर सावधान! सुशिक्षित तरुण-तरुणींना लक्ष्य करून त्यांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सायबर चोरट्यांची टोळी सक्रिय झाली आहे. आकर्षक, उच्चभ्रू बनावट प्रोफाइल्स तयार करून भावनिक जाळ्यात ओढायचे, त्यानंतर विविध बहाण्यांनी बँक खाती रिकामी करायची. सायबर गुन्हे शाखेकडे अशा तक्रारींमध्ये वाढ होत असून, लाखो रुपयांची फसवणूक केली जात आहे..सायबर चोरटे मॅट्रिमोनी साईट्सवर हाय-प्रोफाईल बनावट खाती तयार करून तरुणींचा विश्वास संपादन करतात. लग्न ठरल्याचे भासवून परदेशातून महागडे गिफ्ट पाठवल्याचे आमिष दाखवले जाते. त्यानंतर बनावट कस्टम अधिकारी बनून पार्सल सोडवण्याच्या बहाण्याने आणि कायदेशीर कारवाईची भीती घालून लाखो रुपये उकळले जातात. पैसे मिळताच सायबर चोरटे मोबाईल आणि प्रोफाईल बंद करून पसार होतात..जानेवारी २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत सायबर पोलिसांकडे मॅट्रिमोनी आणि भेटवस्तूंचे आमिष दाखवून होणाऱ्या फसवणुकीसंदर्भात ३५० पेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या माध्यमातून सुमारे १० ते १२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा अंदाज आहे. फसवणूक झालेल्यांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला आहेत..काही प्रातिनिधिक घटनाघटना १ - बाणेरमधील महिला अभियंत्यास १८ लाखांचा गंडाफेब्रुवारी २०२६ मध्ये बाणेर परिसरातील एका ३१ वर्षीय आयटी अभियंता तरुणीची मॅट्रिमोनी साईटवर युकेमधील डॉक्टर असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीशी ओळख झाली. लग्न निश्चित झाल्याचे भासवून त्याने ‘मी तुझ्यासाठी हिऱ्यांचे दागिने आणि महागड्या वस्तू पाठवल्या आहेत’ असे सांगितले. त्यानंतर मुंबई विमानतळावरून कस्टम अधिकारी बोलत असल्याचा फोन करून, तरुणीला वेगवेगळ्या खात्यांवर १८ लाख ५० हजार रुपये भरण्यास भाग पाडले..घटना २ - कोथरूडमधील तरुणाची पाच लाखांची फसवणूकनोव्हेंबर २०२५ मध्ये कोथरूड येथील उच्चशिक्षित तरुणाला एका नामांकित मॅट्रिमोनी साईटवरून तरुणीच्या प्रोफाईलद्वारे संपर्क साधण्यात आला. चॅटिंग सुरू असतानाच ‘वडिलांचे अचानक ऑपरेशन करायचे आहे आणि माझे बँक खाते फ्रीझ झाले आहे’ असे भावनिक कारण सांगून तरुणीने तरुणाकडून पाच लाख रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर करून घेतले..घटना ३ - खराडीतील महिला डॉक्टरची ३० लाखांची फसवणूकनुकतीच मे २०२६ मध्ये खराडी येथील एका ३५ वर्षीय महिला डॉक्टरची फसवणूक झाली. मॅट्रिमोनीवर ओळख झालेल्या चोरट्याने आपण मर्चंट नेव्हीत मोठे अधिकारी असल्याचे सांगितले. ‘एका व्यावसायिक करारासाठी मला तातडीने पैशांची गरज आहे, मी पुण्यात आल्यावर परत करतो,’ असे सांगून डॉक्टर महिलेकडून ३० लाख रुपये उकळले..सायबर फसवणूक झाल्यास पहिल्या दोन तासांत (गोल्डन अवर) ‘१९३०’ या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा www.cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी. जेणेकरून चोरीला गेलेली बॅंक खात्यातील रक्कम गोठवणे पोलिसांना शक्य होईल.- स्वप्नाली शिंदे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.