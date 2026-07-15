Fine Arts BFA Admission: कला शिक्षणाच्या प्रवेश नोंदणीस रविवारपर्यंत मुदतवाढ; अभ्यासक्रमासाठी १ हजार ३७९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे कला शिक्षणातील (फाईन आर्ट्स चार वर्षांचा पूर्ण-वेळ ‘बॅचलर ऑफ फाईन आर्ट’ (बी.एफ.ए) रेखा आणि रंगकला, शिल्पकला, वस्त्रकला, मातकाम, अंतर्गत गृहसजावट, धातुकला, उपयोजित कला (अप्लाईड आर्ट) या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या नोंदणीस येत्या रविवारपर्यंत (ता. १९) मुदतवाढ देण्यात आली आहे. .या अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश नोंदणीस सात जुलैपासून सुरवात झाली आहे. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नोंदणीसाठी मंगळवारपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता विद्यार्थ्यांना प्रवेश नोंदणीसाठी रविवारपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी आतापर्यंत एक हजार ३७९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे..कला शिक्षणामधील बीएफएच्या प्रथम वर्षात प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. अर्जाची पडताळणी आणि निश्चिती करण्यासाठी त्यांना जवळच्या प्रत्यक्ष पडताळणी केंद्रावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष पडताळणी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन भरलेला अर्ज निश्चित न केल्यास असे अर्ज नाकारले जातील आणि ‘कॅप’ तसेच ‘नॉन कॅप’ अशा दोन्ही प्रवेश प्रक्रियांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या गुणवत्ता यादीमध्ये अशा विद्यार्थ्यांची नावे समाविष्ट केली जाणार नाहीत. महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांनी त्यांची सर्व कागदपत्रे आणि अर्ज स्पीड पोस्टाने / कुरियरद्वारे सीईटी कक्ष कार्यालय, मुंबई येथे पाठवावीत किंवा प्रत्यक्ष सादर करावीत, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..बीएफए अभ्यासक्रमाची सीईटी १२ एप्रिलला घेण्यात आली. ही परीक्षा दोन हजार ५८५ विद्यार्थ्यांनी दिली. या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीचा निकाल आठ जूनला जाहीर करण्यात आला आहे..कला शिक्षणाच्या (बीएफए) प्रवेशाचे वेळापत्रक :कार्यवाहीचा तपशील : कालावधीप्रवेशासाठी संकेतस्थळावर अर्जाची ऑनलाइन नोंदणी आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे : १९ जुलैप्रवेशासाठीच्या अर्जाची पडताळणी व निश्चिती. महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी मूळ कागदपत्रासह प्रत्यक्ष छानणी केंद्राला भेट द्यावी. महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांनी त्यांची सर्व कागदपत्रे व अर्ज स्पीड पोस्टाने / कुरियरद्वारे सीईटी कक्ष कार्यालय, मुंबई येथे पाठवावीत किंवा प्रत्यक्ष सादर करावीत : २० जुलैपर्यंततात्पुरती गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २१ जुलैसर्व प्रकारच्या विद्यार्थ्यांसाठी तक्रारी असल्यास सादर करणे (लॉगीनद्वारे हरकत नोंदवावी) : २१ ते २२ जुलैअंतिम गुणवत्ता यादी संकेतस्थळावर प्रदर्शित करणे : २३ जुलै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.