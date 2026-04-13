पुणे

Ambegaon Wildfire: आंबेगावातील भागडेश्वर डोंगराला भीषण आग; १५०-२०० एकर वनक्षेत्र भस्मसात, जैवविविधतेचे अपरिमित नुकसान

भागडेश्वर डोंगरावरील १५०-२०० एकर वनक्षेत्र भस्मसात; दुर्मिळ वनौषधी, पशू-पक्ष्यांचे मोठे पर्यावरणीय नुकसान
गांजवेवाडी(ता.आंबेगाव) येथील भागडेश्वर डोंगराला सोमवारी दुपारी भीषण आग लागली.

नवनाथ भेके
निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील गांजवेवाडी येथील भागडेश्वर डोंगराला सोमवार(ता.१३)रोजी दुपारी भीषण आग लागली.या आगीत सुमारे १५० ते २०० एकर वनक्षेत्र जळून खाक झाले असून,डोंगरावरील अफाट जैवविविधतेचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे.कडक उन्हाळा आणि सोसाट्याचा वारा यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने वनविभागाची मोठी तारांबळ उडाली.

Related Stories

No stories found.