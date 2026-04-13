Ambegaon Wildfire: आंबेगावातील भागडेश्वर डोंगराला भीषण आग; १५०-२०० एकर वनक्षेत्र भस्मसात, जैवविविधतेचे अपरिमित नुकसान

निरगुडसर : आंबेगाव तालुक्यातील गांजवेवाडी येथील भागडेश्वर डोंगराला सोमवार(ता.१३)रोजी दुपारी भीषण आग लागली.या आगीत सुमारे १५० ते २०० एकर वनक्षेत्र जळून खाक झाले असून,डोंगरावरील अफाट जैवविविधतेचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे.कडक उन्हाळा आणि सोसाट्याचा वारा यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने वनविभागाची मोठी तारांबळ उडाली..मिळालेल्या माहितीनुसार,आज सोमवार (ता.१३) रोजी दुपारच्या सुमारास भागडेश्वर डोंगराच्या एका भागातून आगीचे लोळ उठू लागले.उन्हाचा तडाखा जास्त असल्याने काही वेळातच ही आग संपूर्ण डोंगरावर पसरली.या आगीत डोंगरावरील दुर्मिळ वनौषधी,लहान-मोठे जिवजंतू,पशू-पक्षी आणि त्यांची घरटी होरपळून भस्मसात झाली आहेत.पर्यावरणाचे हे मोठे नुकसान पाहून निसर्गप्रेमींकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..आगीची बातमी समजताच वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.डोंगराळ आणि दुर्गम भाग असल्याने आग विझवताना अनेक अडचणी येत होत्या मात्र वन कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांनी जीवाची पर्वा न करता शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवले.स्थानिक तरुणांनी आणि ग्रामस्थांनी वेळीच मदत केल्याने पुढील मोठा अनर्थ टळला.तालुक्यातील वाढत्या वणव्यांच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत आणि नागरिकांनीही डोंगराळ भागात आग लावू नये,असे आवाहन निसर्गप्रेमींकडून करण्यात येत आहे.."वनविभागाचा कारवाईचा इशारा "दरवर्षी उन्हाळ्यात डोंगरांना आग लावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.ही आग नैसर्गिक नसून कुणीतरी मुद्दाम लावल्याचा दाट संशय वनविभागाला आहे. "आग कोणी लावली याचा कसोसीने तपास सुरू आहे.या कृत्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले असून,दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय वन अधिनियमानुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असा इशारा वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.