Pune News: विवाहित दिव्यांग महिलांच्या हक्कासाठी अविरत लढा; कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा भाग्यश्री मोरे यांच्याकडून धसास!

social activist raising voice for divyang women pension rights: विवाहित दिव्यांग महिलांच्या हक्कांसाठी भाग्यश्री मोरे यांचा संघर्ष; कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा मुद्दा उभा
सकाळ वृत्तसेवा
-बेलाजी पात्रे

वाकड: महिलादिनी समान हक्क, सन्मानाबाबत चर्चा होते. प्रत्यक्षात अनेक महिलांना अजूनही हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पिंपळे सौदागरमधील विवाहित दिव्यांग महिला भाग्यश्री मोरे यांची कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी सुरू असलेली लढाई हीच वास्तवता दर्शविते.

