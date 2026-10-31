भक्ती दीपक डाफळे यांना नवदुर्गा सन्मान
सातारा, ता. ३१ : येथील पंचपाळी हौद दुर्गामाता मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने आयोजित सोहळ्यात हिंदू जनजागृती समितीच्या प्रा. भक्ती दीपक डाफळे यांना नवदुर्गा सन्मान २०२६ ने गौरवण्यात आले. धर्मप्रसार, हिंदू संघटन आणि समाजहिताच्या क्षेत्रांतील योगदानाबद्दल त्यांना हा सन्मान देण्यात आला. त्यांच्यासह जिल्ह्यातील आठ महिलांचाही येथे सन्मान करण्यात आला.
या सोहळ्यात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. प्रिया शिंदे, मुंबई येथील दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता संध्या सापटणेकर यांच्या हस्ते हे सन्मान प्रदान करण्यात आले. यावेळी पंचपाळी हौद दुर्गामाता मंदिर चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष धनंजय देशमुख, दिलीप आफळे, विनायक चिकलगे, शिवाजीराव भोसले, प्रशांत तुपे, प्रेमचंद पालकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जयंत देशपांडे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. प्रा. भक्ती डाफळे या आध्यात्मिक, धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यांची जपणूक, हिंदू संघटन आणि सामाजिक प्रबोधनाच्या माध्यमातून भावना जागृत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. भक्ती डाफळे यांनी, हा सन्मान आपले गुरुदेव आणि हिंदू जनजागृती समितीचे प्रेरणास्थान डॉ. जयंत बाळाजी आठवले यांच्या चरणी समर्पित करत असल्याचे सांगितले.
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सातारा : भक्ती डाकळे यांचा सन्मान करताना प्रिया शिंदे. संध्या सापटणेकर. या वेळी प्रशांत तुपे, धनंजय देशमुग, दिलीप आफळे आदी मान्यवर.
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