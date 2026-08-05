पुणे

चाकण धरण फोटो

चाकण धरण फोटो
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करंजविहिरे (ता. खेड) : भामा-आसखेड धरणाच्या चारी दरवाजातून तीन हजार दहा क्युसेकने सोडण्यात आलेले पाणी.
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