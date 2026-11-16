पुणे

Bharat Taxi : पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’ची चालकसंख्या ६० हजारांवर; ३०० हून अधिक महिला चालकांचाही समावेश

Bharat Taxi Pune Drivers and Women Chauffeurs : पुण्यात भारत टॅक्सी सेवेशी ६० हजार रिक्षा आणि कॅब चालक जोडले गेले आहेत. यामध्ये ३०० हून अधिक महिला चालकांचा समावेश असून सेवेला प्रतिसाद मिळत आहे.
Bharat Taxi Launched in Pune

Bharat Taxi Launched in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : ॲप आधारित खासगी कॅब कंपन्यांच्या मनमानीला आणि छुप्या शुल्काला वैतागलेल्या पुणेकरांना आता ‘भारत टॅक्सी’चा भक्कम पर्याय मिळाला आहे. अवघ्या काही दिवसांतच पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’शी जोडल्या गेलेल्या रिक्षा आणि कॅब चालकांची (सारथी) संख्या तब्बल ६० हजारांवर पोहोचली. यात ३०० हून अधिक महिला चालकांचाही समावेश आहे. प्रवाशांची लूट आणि चालकांची पिळवणूक थांबवल्यामुळे या सेवेला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे.

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