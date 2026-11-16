Bharat Taxi : पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’ची चालकसंख्या ६० हजारांवर; ३०० हून अधिक महिला चालकांचाही समावेश

पुणे : ॲप आधारित खासगी कॅब कंपन्यांच्या मनमानीला आणि छुप्या शुल्काला वैतागलेल्या पुणेकरांना आता ‘भारत टॅक्सी’चा भक्कम पर्याय मिळाला आहे. अवघ्या काही दिवसांतच पुण्यात ‘भारत टॅक्सी’शी जोडल्या गेलेल्या रिक्षा आणि कॅब चालकांची (सारथी) संख्या तब्बल ६० हजारांवर पोहोचली. यात ३०० हून अधिक महिला चालकांचाही समावेश आहे. प्रवाशांची लूट आणि चालकांची पिळवणूक थांबवल्यामुळे या सेवेला उदंड प्रतिसाद मिळत आहे..ॲप आधारित खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांकडून ऐन गर्दीच्या वेळी दुप्पट-तिप्पट भाडे आकारले जाते. मात्र, ‘भारत टॅक्सी’ने प्रवाशांसाठी अशा छुप्या शुल्क वसुलीला पूर्णपणे फाटा दिला आहे. या प्लॅटफॉर्मवर चालकांकडून कोणतेही कमिशन किंवा अतिरिक्त शुल्क वसूल केले जात नाही. उत्पन्नाची हमी मिळत असल्याने खासगी कंपन्यांच्या जाचाला कंटाळलेले चालक आता मोठ्या संख्येने ‘भारत टॅक्सी’कडे वळत आहेत. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी ३५ हजार असलेली चालकांची संख्या आता थेट ६० हजारांच्या घरात पोहोचली आहे..खासगी मक्तेदारीला शहगेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यासह देशभरात मोजक्याच खासगी ॲप आधारित कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. यात प्रवासी हिताचा फारसा विचार होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत. यावर तोडगा म्हणून केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ‘सहकार टॅक्सी को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड’च्या माध्यमातून ‘भारत टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्यात आली. मुंबईत मिळालेल्या यशानंतर आता पुण्यातही या सेवेने चांगलाच जम बसवला आहे.भारत टॅक्सीच्या माध्यमातून पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये सरकारी दरात सेवा दिली जात आहे. यात कोणतेही छुपे शुल्क नाही. या पारदर्शकतेमुळेच ६० हजार चालकांनी नोंदणी केली असून प्रवाशांचाही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. - मोहित मित्रा, शहर प्रमुख, भारत टॅक्सी, पुणे.असे आहेत ;प्रति किलोमीटरचे दररिक्षा१८ रुपयेहॅचबॅक२४ रुपयेसिडान२५ रुपयेएसयूव्ही३१ रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.