पुणे

भाट्ये नारळ केंद्रला ''सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्र'' पुरस्कार

भाट्ये नारळ केंद्रला ''सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्र'' पुरस्कार
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भाट्ये नारळ केंद्रला
‘सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्र’ पुरस्कार

रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठांतर्गत कार्यरत असलेल्या भाट्ये (रत्नागिरी) येथील नारळ संशोधन केंद्राला २०२५-२६ या वर्षाचा देशातील बागायती व उपवन पिकांमध्ये काम करणारा ''सर्वोत्कृष्ट संशोधन केंद्र'' म्हणून गौरवण्यात आले आहे. केरळ येथे झालेल्या एका विशेष सोहळ्यात संशोधन केंद्राचे प्रमुख डॉ. किरण मालशे आणि कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. संतोष वानखेडे यांनी हा मानाचा पुरस्कार स्वीकारला.
भाट्ये येथील या संशोधन केंद्रावर गेल्या ७१ वर्षांपासून नारळ पिकावर निरंतर संशोधन सुरू आहे. यामध्ये मुख्यत्वे पीक सुधारणा, उत्पादन तंत्रज्ञान आणि पीक संरक्षण (कीड व रोग नियंत्रण) या विषयांवर मोलाचे संशोधन कार्य केले जात आहे.
भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेअंतर्गत केरळमधील कासारगोड येथे ''अखिल भारतीय समन्वित उपवन पिके संशोधन प्रकल्प'' कार्यरत आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशातील सर्व संशोधन केंद्रांच्या कामाची वार्षिक आढावा सभा नुकतीच कासारगोड येथे पार पडली. या सभेत भाट्ये केंद्राने सादर केलेल्या संशोधन आधारित निष्कर्ष, नवीन तंत्रज्ञान आणि विस्तार कार्याचा आढावा घेऊन या केंद्राला देशपातळीवर सर्वोत्कृष्ट म्हणून घोषित करण्यात आले. या सभेत नारळाच्या विविध वाणांच्या बहुस्थानी चाचण्या, उत्पादन तंत्र, आंतरपिके आणि पीक संरक्षण या विषयांवरील सादरीकरण करण्यात आले होते.
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कोट
विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय भावे, संशोधन संचालक डॉ. प्रशांत शहारे आणि संबंधित विभागप्रमुखांच्या मार्गदर्शनाखाली भाट्ये केंद्राचे संशोधन कार्य अविरत सुरू आहे. हा राष्ट्रीय बहुमान म्हणजे संपूर्ण टीमच्या ७१ वर्षांच्या सातत्यपूर्ण संशोधन कार्याची पोचपावती आहे.
- डॉ. किरण मालशे,
केंद्रप्रमुख, भाट्ये नारळ संशोधन केंद्रे

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नारळाच्या उत्पादनासाठी नवीन तंत्रज्ञान
शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे संशोधन
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भारतीय कृषी संशोधन परिषद
नारळ उत्पादन सुधारण्याच्या उपाययोजना
भाट्ये संशोधन आधारभूत निष्कर्ष
नारळाचे वैज्ञानिक संशोधन
भारतातील नारळाचे उत्पादन तंत्र
भाट्ये केंद्रातील संशोधन कार्य
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राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणारे केंद्र
७१ वर्षांचे निरंतर संशोधन कार्य