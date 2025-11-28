पुणे

Pune News : भाऊ रंगारी मार्गावरील इमारतीवरून उडी मारून महिलेने आपला जीव संपवला!

Pune Tragedy : पुण्यातील भाऊ रंगारी मार्गावर एका तरुणीचा इमारतीवरून उडी मारून आपला जीव संपवला. स्थानिकांच्या धावपळीने आणि पोलिसांच्या तात्काळ तपासामुळे संपूर्ण परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहराच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या भाऊ रंगारी मार्गावरील एका पाच मजली रहिवासी इमारतीवरून एका महिलेने उडी मारून आपला जीव संपवला. गुरुवारी (ता. २७) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास हरिहरेश्वर नावाच्या इमारतीत ही घटना घडली. मानसी घारे (वय २०, रा. पांडुरंग इमारत, बुधवार पेठ) असे महिलेचे नाव आहे. घारे यांचे लग्न झाले असून त्या मूळच्या अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आहेत. त्यांनी जीव का संपवला ? याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूचा गुन्हा नोंदविण्यात येत आहे.

