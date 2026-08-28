पुणे

भवानी पेठेत हळदी-कुंकु कार्यक्रमात गोंधळ

भवानी पेठेत हळदी-कुंकु कार्यक्रमात गोंधळ
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भवानी पेठेत हळदी-कुंकू कार्यक्रमात गोंधळ
नागेश वल्याळ यांच्यासह दोन्ही गटांतील ३४ जणांवर गुन्हा

सोलापूर, ता. २८ : भवानी पेठेतील नीलकंठ समाज संस्थेच्या बहुउद्देशीय मंगल कार्यालयात गुरुवारी (ता. २७) रात्री हळदी-कुंकू कार्यक्रमादरम्यान दोन गटांत वाद झाला. याप्रकरणी दोन्ही गटांनी जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दिल्या. त्यावरून दोन्ही गटांतील ३४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यात नागेश वल्याळ यांचाही समावेश आहे.

भवानी पेठेतील नीलकंठ महिला मंडळाचे श्रीनिवास कालवा हे माजी अध्यक्ष आहेत. संस्थेचे विश्वस्त अंबादास रायनी व राजाराम बोगयागारू यांच्यात वाद सुरू असून, यासंदर्भातील दावे दिवाणी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे सुरू आहेत.
विजयालक्ष्मी कालवा यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्यांचे पती श्रीनिवास यांना नागेश वल्याळ, प्रकाश मरगळ व शेखर स्वामी हे मारहाण करीत असल्याची माहिती त्यांच्या भावाने दिली. त्यानंतर त्या घटनास्थळी गेल्या असता संबंधितांनी त्यांनाही शिवीगाळ करून दमदाटी केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या फिर्यादीवरून नागेश वल्याळ, राजाराम बोगयागारू, संदिप वल्याळ, शेखर लिंगय्या इराबत्ती, श्रीनिवास चिरंची, प्रकाश मरगळ, रामलू जिट्टा, श्रीहरी इराबत्ती, रमेश वल्याळ, श्रीनिवास गोंड्रा, अशोक मरगळ व श्रीनिवास वल्याळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या फिर्यादीत शिल्पा शेखर इराबत्ती यांनी म्हटले आहे की, कार्यक्रम सुरू असताना अंबादास रायनी, श्रीनिवास कालवा, नरसिंग इराबत्ती यांच्यासह इतरांनी ‘येथे कार्यक्रम करायचा नाही’ असे म्हणत शिवीगाळ केली. धक्काबुक्की करून येथून निघून जाण्याची दमदाटी केली. या भांडणात तीन तोळ्यांचे मंगळसूत्र काढून घेतल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. त्यानंतर नागेश वल्याळ, शेखर इराबत्ती व प्रकाश मरगळ यांना बोलावून घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या फिर्यादीवरून अंबादास रायनी, श्रीनिवास कालवा, नरसिंग इराबत्ती, शिवाजी आब्बतिनी, शेखर दुबय्या इराबत्ती, शंकर आल्लम, विजयालक्ष्मी कालवा, सविता इराबत्ती, लिंगराज रायनी, राकेश रायनी, सपना इराबत्ती, बालमणी रायनी, अंबादास इराबत्ती, राजू गुंडळा, विक्रम इराबत्ती, नागनाथ आब्बतिनी, मधुकर अल्लम, गणेश गुंडळा, निलकंठ आब्बतिनी, अंबुबाई रायनी, बालमणी अल्लम व भारती गुंडळा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोन्ही फिर्यादींवरून पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असून, पुढील तपास सुरू आहे.

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